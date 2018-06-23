GÜNAY NUH - İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) yurt dışındaki yaptığı çalışmalara ilişkin, "TİKA Afrika'da sudur, aştır, ekmektir, bilgidir, yoldur, medeniyettir, köprüdür. TİKA, insanların sıkıntılarından kurtuluşunun adıdır." dedi.
Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yapılan her şeye karşı çıkma tarzı olan muhalefetin hiçbir zaman yol gösterici olmadığını belirterek, bu nedenle TİKA'yı hedef gösterdiklerini anlattı.
Atalay, muhalefetin nerede iyi bir yol görse sırtını döndüğünü savunarak, şunları kaydetti:
"Nerede kötü bir yol görseler o yola saparlar. Muhalefet söyledikleri sözlerle, attıkları adımlarla Türkiye'nin gerek ulusal gerekse uluslararası arenada 'lehine mi, aleyhine mi olur' düşünce süzgecinden, akıl ve vicdan süzgecinden geçirmeden sadece karşı çıkış ile ifade edebileceğimiz bir tavır alıyor. Muhalefetin tavrı bu ne yazık ki."
Orhan Atalay, İSİPAB Türk Grubu Başkanı olması dolayısıyla mazlum coğrafyada TİKA'nın neler yaptığının bilincinde olduğunun altını çizerek, "TİKA Afrika'da sudur, aştır, ekmektir, bilgidir, yoldur, medeniyettir, köprüdür. TİKA, insanların sıkıntılarından kurtuluşunun adıdır." diye konuştu.
- "TİKA Türkiye'nin medarı iftiharıdır"
TİKA'nın mazlum coğrafyada insanları sıkıntıdan kurtaran en iyi dünya örgütü olduğuna değinen Atalay, şöyle devam etti:
"Bunun defalarca tanığı olmuşumdur. Kimsenin adını bilmediği, duymadığı kıtaya, coğrafyaya, ülkeye ve köye dahi gitseniz orada mutlaka TİKA'nın bir faaliyet içerisinde olduğunu görürsünüz. Ya yetimlere yetimhane yapmıştır ya bir köyde su kuyusu çıkarıyordur ya da bir yerde katarak ameliyatı yapmaktadır. Türkiye'nin imkanlarını bir şekilde mazlum coğrafyasına aktaran köprü, el, göz görevi gören TİKA Türkiye'nin medarı iftiharıdır."
Atalay, "TİKA'ya karşı çıkmak vicdansızlıktır, körlüktür, ahlaksızlıktır. TİKA'nın faaliyet sahası belli. TİKA daha önce kurulmasına rağmen ilk kez AK Parti döneminde son derce faal hale geldi. Bu kurum iyilik eden ülkeler arasında Türkiye'yi zirveye yerleştiren organizasyonun en önemli unsurudur. Bu bizim medarı iftiharımızdır." ifadelerini kullandı.
Endonezya'da görevi gereği tanıştığı yabancı milletvekilleri ile yaşadığı bir anısını paylaşan Atalay, Afganistanlı bir milletvekilinin kendisinin Türk olduğunu öğrendiğinde protez bacağını göstererek, "Ben Türkiye'nin bacağıyla yürüyorum. Benim sağ ayağım Türkiye'dir." dedi.
Atalay, bu iyilik kervanının başını TİKA'nın çektiğine işaret ederek, şunları söyledi:
"TİKA bütün dünyada iyilik meleği rolüne girdi. Muhalefetin sıkıntısını anlıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın son Sudan gezisinde ben de vardım. Sudan caddeleri insan seliyle dolmuştu. Eminim ki bundan çok ciddi manada rahatsız oldular, bununla iftihar etmediler. İftihar edecekleri yerine haset, kıskançlık yapıyorlar, kahroluyorlar. Bu nedenlerle Türkiye'de muhalefetin inandırıcılığı kalmamıştır. İktidarda olan biz, yıpranması gereken biz, garip bir şekilde yıpranan muhalefet. Güçlenen iktidar. Bu da kimin nerede ve yaptığının çok açık göstergesidir. Muhalefet haksız eleştirilerden vazgeçmelidir. Muhalefetin TİKA'ya itirazı bence anlaşılır şeydir, çünkü bunlar ışığa düşman, bir körlük, bir vicdansızlık yaşıyorlar. Bir şeyden ülke, iktidar, insanlar faydalanıyorsa 'bu kötüdür' şeklinde bir körlük içerisinde yaşayıp vicdansızlık yapıyorlar. Bundan vazgeçmeleri gerek."
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