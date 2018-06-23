GÜNAY NUH - İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) yurt dışındaki yaptığı çalışmalara ilişkin, "TİKA Afrika'da sudur, aştır, ekmektir, bilgidir, yoldur, medeniyettir, köprüdür. TİKA, insanların sıkıntılarından kurtuluşunun adıdır." dedi.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yapılan her şeye karşı çıkma tarzı olan muhalefetin hiçbir zaman yol gösterici olmadığını belirterek, bu nedenle TİKA'yı hedef gösterdiklerini anlattı.

Atalay, muhalefetin nerede iyi bir yol görse sırtını döndüğünü savunarak, şunları kaydetti:

"Nerede kötü bir yol görseler o yola saparlar. Muhalefet söyledikleri sözlerle, attıkları adımlarla Türkiye'nin gerek ulusal gerekse uluslararası arenada 'lehine mi, aleyhine mi olur' düşünce süzgecinden, akıl ve vicdan süzgecinden geçirmeden sadece karşı çıkış ile ifade edebileceğimiz bir tavır alıyor. Muhalefetin tavrı bu ne yazık ki."