Trump’a senatörlerden S-400 mektubu

ABD’de bir grup senatör, Dışişleri Bakanlığına hitaben yayınladıkları mektupla Rusya’nın bazı ülkelere S-400 füze savunma sistemi satışıyla ilgili bilgi talep etti.
Senatörler, Rus S-400 füze savunma sistemlerinin Türkiye, Çin, Hindistan, Suudi Arabistan ve Katar ülkelerine satışıyla ilgili Trump yönetiminden ayrıntılı bilgi talep etti. ABD’li senatörlerin imzasını taşıyan mektupta, ABD Dışişleri Bakanlığından Rusya’nın Çin, Türkiye, Hindistan, Suudi Arabistan ve Katar’a S-400 füze savunma sistemlerinin satışının sonlandırılması ve engel olmak için gösterilen diplomatik çabalarla ilgili geniş kapsamlı bilgi istendiği belirtildi. Senatörlerin S-400 füze sistemlerinin yabancı ülkelere satışının yasaklanması için siyasi baskının artırılması yönünde talepte bulundukları vurgulandı.
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