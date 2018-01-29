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'Türkiye'nin göz yummasını beklemek akıl kârı değildir'

POLİTİKA HABERLERİ | 29.01.2018 13:45 | Son Güncelleme 4 saat önce

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Türkiye'nin sınırında ve yanı başında bir terör devletinin kurulmasına göz yummasını beklemek, izin vermesini beklemek akıl kârı değildir" dedi.

Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca İstanbul'da düzenlenen "Vahyin Kutsadığı Şehir: Kudüs" toplantısının açılışına katıldı. Zeytin Dalı harekatıyla ilgili konuşan Bozdağ , "Son terörist etkisiz hale getirilince, bölgede huzur ve güvenlik sağlanıncaya, oradaki insanlar barışın, hürriyetin tadını tadana kadar sürecek" dedi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın sözlerinin satır başları şöyle:

Sınırlı olsun, süreli olsun diyenlere söylüyoruz. Bu harekat zaten kapsamı belli bir harekat. Terör örgütleri ve teröristlerdir, yani bu bölgedir. Ne kadar sürecek? Son terörist etkisiz hale getirilinceye, bölgede istikrar sağlanıncaya ve oradaki insanlar barışın tadını tadıncaya kadar bu devam edecektir.

Buna bizim bir süre tayin etmemiz mümkün değildir. Bu süreyi, Zeytin Dalı harekatının başarıya ulaşması belirleyecektir. Harekatın kısa bitmesini isteyenlerden bizim de istediğimiz. O zaman bu beslediğiniz teröristlere verdiğiniz silahları derhal toplayın. Bir daha silah vermeyin. Türkiye NATO ülkesidir. NATO ülkesini ve NATO'nun sınırlarını koruyan Türkiye'yi NATO'nun silahlarıyla bir terör örgütünün daha fazla vurmasına göz yummayın. NATO ülkesi bir başka NATO ülkesini verdiği silahlarla vuruluyor ve kimse çıkıp "Sen bunu yapamazsın "diyemiyor.

Türkiye'nin sınırında ve yanı başında bir terör devletinin kurulmasına göz yummasını beklemek, izin vermesini beklemek akıl kârı değildir.

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Bu harekatın hedefi Kürt kardeşlerimiz değildir. PKK terör örgütü ve Türkiye'nin aleyhine çalışan başkaca terör örgütleri ve uluslararası karanlık çevreler; 'Türkler, Kürtleri öldürüyor' şeklinde haberler yapıyorlar, 'sivillere vuruyor' şeklinde haberler yapıyorlar. Bunların tamamı yalan haberlerdir. Türkiye, Kürt kardeşlerimizin de devletidir.

Bizim bu harekatı toprak kazanmak için yapmadığımızı herkes biliyor. Suriye devletine, toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine ve egemenliğine saygı ilkesi içinde yapmıştır. Türkiye işgalci değildir, bölgede kalıcı hiç değildir.

Biz bölgedeki Kürtleri, Türkmenleri, Arapları ve diğer etnik unsurlar PYD, PKK VE YPG gibi terör örgütlerinin baskısından kurtarmak için oradayız. Ve kurtaracağız Allah'ın izniyle. Teröristlerin kökünü kazıyacağız ve o bölgeyi güvenli hale getireceğiz ve orada Kürt, Türkmen Arap ve diğer unsur kardeşlerimiz nasıl bir arada hür ve kardeşçe yaşadıysa bunda sonra da yaşamaya devam edecek.

Kritik dağdan ilk fotoğraflar

Bizim dinimiz, ahlakımız, ordumuzun geleneği, kadın, çocuk, yaşlı, sivil, alim ve masumlara zarar vermeye manidir. Türkiye uluslararası toplumun eleştirilerinden çekindiği için değil doğru olduğuna inandığı için ahlakının kendisine emri olduğu için sivilleri korumaktadır. Onların kılına zarar gelmemesi için itina göstermektedir.

"HALEPÇE'DE SİVİLLER KATLEDİLİRKEN NEREDEYDİLER"

Kılı kırk yaran bir dikkatle operasyon sürdürülmektedir" diyen Bozdağ, "Fırat Kakanı Harekatı sırasında bölgede yaşayanlar vardı. Orada da aynı titizlik gösterildi. Tek bir sivilin burnu kanamaması için, harekat başarıyla neticelenmesi için uğraşıldı. Harekat daha kısa sürebilirdi. Ama sivillerin zarar görmemesi konusunda hassasiyetimizden dolayı uzadı.

Bugün sivillerin hayatı konusunda hiçbir hassasiyeti olmayanlar Türkiye'ye kalkmışlar ders vermeye kalkıyorlar. Halepçe'de siviller katledilirken neredeydiler. Suriye'de kimyasal silah kullanıldı. 800 bin sivil öldürülürken neredeydiniz beyefendiler. Irak'ta 2003'ten sonra 3 milyona yakın insan öldürülürken neredeydiler. Türkiye'nin başlattığı 'Zeytin Dalı Herekatı' ne kadar sürecek herkes bunu tartışıyor.

Suriye'de dengeleri değiştirecek iddia: PYD, Esad ile Afrin'i görüşüyor

Biz çok net söylüyoruz; sınırlı, süreli olsun diyenlere de söylüyoruz. Zaten kapsamı belli. Afrin bölgesi sınırları içerisindeki terör örgütleri ve teröristlerdir.Ne kadar sürecek? Son terörist etkisiz hale getirilince bölgede huzur ve güvenlik sağlanıncaya, oradaki insanlar barışın, hürriyetin tadını tadana kadar sürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Bekir Bozdağ Afrin Zeytin Dalı Harekatı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İNCİRLİK KAPATILMALI.İNCİRLİKTEN 100 SENEDEN BERİ YAPILAN HAİNLİK ARTIK SON BULMALI İCRAAT BEKLİYORUZ LAF VE ALDATILMA DEĞİL.
Siz nelere göz yumdunuz nelere. say say bitmez yaptıklarınız.
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