'Türkiye'nin göz yummasını beklemek akıl kârı değildir'

Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca İstanbul'da düzenlenen "Vahyin Kutsadığı Şehir: Kudüs" toplantısının açılışına katıldı. Zeytin Dalı harekatıyla ilgili konuşan Bozdağ , "Son terörist etkisiz hale getirilince, bölgede huzur ve güvenlik sağlanıncaya, oradaki insanlar barışın, hürriyetin tadını tadana kadar sürecek" dedi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın sözlerinin satır başları şöyle: Sınırlı olsun, süreli olsun diyenlere söylüyoruz. Bu harekat zaten kapsamı belli bir harekat. Terör örgütleri ve teröristlerdir, yani bu bölgedir. Ne kadar sürecek? Son terörist etkisiz hale getirilinceye, bölgede istikrar sağlanıncaya ve oradaki insanlar barışın tadını tadıncaya kadar bu devam edecektir. Buna bizim bir süre tayin etmemiz mümkün değildir. Bu süreyi, Zeytin Dalı harekatının başarıya ulaşması belirleyecektir. Harekatın kısa bitmesini isteyenlerden bizim de istediğimiz. O zaman bu beslediğiniz teröristlere verdiğiniz silahları derhal toplayın. Bir daha silah vermeyin. Türkiye NATO ülkesidir. NATO ülkesini ve NATO'nun sınırlarını koruyan Türkiye'yi NATO'nun silahlarıyla bir terör örgütünün daha fazla vurmasına göz yummayın. NATO ülkesi bir başka NATO ülkesini verdiği silahlarla vuruluyor ve kimse çıkıp "Sen bunu yapamazsın "diyemiyor.

Türkiye'nin sınırında ve yanı başında bir terör devletinin kurulmasına göz yummasını beklemek, izin vermesini beklemek akıl kârı değildir. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül ve Afrin çıkışı Bu harekatın hedefi Kürt kardeşlerimiz değildir. PKK terör örgütü ve Türkiye'nin aleyhine çalışan başkaca terör örgütleri ve uluslararası karanlık çevreler; 'Türkler, Kürtleri öldürüyor' şeklinde haberler yapıyorlar, 'sivillere vuruyor' şeklinde haberler yapıyorlar. Bunların tamamı yalan haberlerdir. Türkiye, Kürt kardeşlerimizin de devletidir. Bizim bu harekatı toprak kazanmak için yapmadığımızı herkes biliyor. Suriye devletine, toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine ve egemenliğine saygı ilkesi içinde yapmıştır. Türkiye işgalci değildir, bölgede kalıcı hiç değildir. Biz bölgedeki Kürtleri, Türkmenleri, Arapları ve diğer etnik unsurlar PYD, PKK VE YPG gibi terör örgütlerinin baskısından kurtarmak için oradayız. Ve kurtaracağız Allah'ın izniyle. Teröristlerin kökünü kazıyacağız ve o bölgeyi güvenli hale getireceğiz ve orada Kürt, Türkmen Arap ve diğer unsur kardeşlerimiz nasıl bir arada hür ve kardeşçe yaşadıysa bunda sonra da yaşamaya devam edecek.