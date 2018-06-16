KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bir yanda Recep Tayyip Erdoğan, diğer yanda çok değerli genel başkanımız Devlet Bahçeli Bey vatan, millet kaygısı dışında ne varsa bertaraf ederek bir araya geldiler. 'Bismillah' diye yola çıktılar. Biz de o amaç doğrultusunda çalışıyoruz, gayret ediyoruz." dedi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Özhaseki, burada bir araya geldiği MHP Kayseri milletvekili adaylarıyla sohbet etti.

Daha sonra MHP'nin birinci sıra milletvekili adayı İsmail Özdemir ile kürsüye gelen Özhaseki, MHP ile AK Parti'nin ülkenin birliği, beraberliği ve bekası için bir araya geldiğini söyledi.

Gönülleri bir olan bu iki partinin yan yana gelmesinde son yıllarda Türkiye üzerinde oynanan oyunların, ülkeye yapılan saldırıların etkili olduğunu ifade eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Zaten gönüllerimiz bir, amacımız bir; hepimiz bu ülkenin birliğini, dirliğini, güzelliğini, Türk milletinin yücelmesini, yükselmesini istiyoruz. Bizler ayrı partilerde olmamıza rağmen yan yana gelmemizin de bir sebebi var. Özellikle son birkaç yıl içerisinde olaylar da etkili oldu. 40-50 yıl öncesinde başlayan demokrasinin nimetlerinden istifade ederek, adeta su gibi her delikten akarak ve son 2-3 yıl içerisinde gerçek yüzünü gördüğümüz, yurt dışından beslemeli terör örgütlerinin bu ülkenin başına açtığı felaket hepimizin içini yakıyor. Bir FETÖ olayını hepimiz biliyoruz. Kibar kibar geldiler 'Hizmet eriyiz.' dediler, gülücükler dağıttılar ama gerçek yüzlerini 15 Temmuz'da gördük. Nereye bağlı oldukların anladık. Yurt dışından bunlara verilen emirlerin ne olduğunu, bu millet üzerine büyük bir hesap yaptıklarını gördük. PKK zaten vardı ama çukurlar kazıp bu ülkenin geleceğini tehdit ederek, ülkemizi bölme hedefi içerisinde olduklarını bir kez daha gördük. Sonra da DEAŞ diye bir proje örgüt çıkarıp Türkiye üzerinde oyunlar oynamaya kalktılar. Bu durumu çok iyi gören bir yanda Recep Tayyip Erdoğan, diğer yanda çok değerli genel başkanımız Devlet Bahçeli Bey vatan millet kaygısı dışında ne varsa bertaraf ederek bir araya geldiler. 'Bismillah' diye yola çıktılar. Biz de o amaç doğrultusunda çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Rabbim kötü gün göstermesin, kötülere de fırsat vermesin."