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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten dikkat çeken sözler: Erdoğan'la da birleşilebilir

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2018 16:44 | Son Güncelleme

Yerel seçimlerin erkene alınması tartışmaları sürerken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan için dikkat çeken sözler geldi. Perinçek, 'Amerika ve İsrail tehdidine karşı Tayyip Erdoğan'la da birleşilebilir' dedi. Yerel seçimlerde de partilerin ittifak yapabileceği konuşuluyordu. Bu açıklama Erdoğan'a yerel seçimlerde ittifak için ilk teklif oldu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten dikkat çeken sözler: Erdoğan'la da birleşilebilir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, şu anda Türkiye'de 2 strateji olduğunu kaydetti. Perinçek, "Birincisi Tayyip Erdoğan'ı düşman ilan eden ve Tayyip Erdoğan'a karşı Amerika ile PKK ile de birleşen bir strateji var. CHP'nin stratejisi, diyebiliriz buna. 'Tayyip Erdoğan'a karşı Amerika'yla da birleşilir PKK'yla da birleşilir' diyen bir strateji var. Vatan Partisi de diyor ki 'Bugün Türkiye'ye tehdit Amerika'dan geliyor, İsrail'den geliyor. Ona karşı en geniş cepheyi kurmak lazım'. Tayyip Erdoğan da bunun içindedir. Amerika ve İsrail tehdidine karşı Tayyip Erdoğan'la da birleşilebilir" dedi.

'SEÇMEN ÖNCE VATAN DİYOR'

Bugün Türkiye'nin 'vatan savaşı' verdiğini kaydeden Perinçek, "Bugün Türkiye PKK'ya karşı savaşıyor. TSK'nın harekatıyla başladı arkasından Fırat Kalkanı Harekatı gerçekleştirildi. Ondan sonra da Zeytin Dalı Harekatı oldu. Bu arada 15- 16 Temmuz gecesi Amerika ile Türkiye arasında Ankara ve İstanbul'da tanklarla uçaklarla bir savaş oldu. 24 saate yakın süren Türkiye'de büyük kentlerde bir Amerika- Türkiye savaşı oldu. Bütün bunlar PKK'ya karşı mücadelenin devam etmesi seçmenin yönelişlerini belirliyor. Seçmen önce 'vatan' diyor. Şu anda ekonominin tercihlerde öne çıkmadığı gözüktü. Bu çok önemli ve doğal; çünkü yaşadığımız süreç bu. CHP bunu anlayamadı" dedi.

'HDP, PKK'NIN BİR KOLU'

CHP'nin seçimlerde izlediği politikaya yönelik eleştirilerde bulunan Perinçek, şöyle konuştu:

"CHP, HDP ile iş birliği yaparak, bu başarısızlığının temelini kendi eliyle atmış oldu. Biz Sayın Kılıçdaroğlu ile burada da görüştük. Çeşitli telefon görüşmelerimizde de hep şunu söyledik. 'Aman HDP ile iş birliği yapmayın. Bizimle görüştükten sonra HDP ile görüşmeyin. Hatta MHP ile görüşelim, onu bizim tarafa çekelim'. Çünkü Türkiye'de şu anda teröre karşı mücadele var. Teröre karşı mücadelenin istekleri, ihtiyaçları bu seçimlerde ağır basacak. Hatta biz en son şunu da önerdik. Vatan Partisi, CHP ve İYİ Parti, bu üç parti ittifak yapalım ve iktidar olalım; ama kesinlikle yanımıza HDP'yi almayalım. Çünkü HDP, Amerika'nın Türkiye'nin üzerine sürdüğü PKK'nın örgütüdür. HDP, PKK'nın bir koludur."

'TÜRKİYE HALA AMERİKA'NIN SÜRDÜĞÜ KUVVETLERE KARŞI SAVAŞIYOR'

Türkiye'de AK Parti'ye muhalif kesimin 2 stratejisi olduğunu kaydeden Perinçek, şunları söyledi:

"Türkiye, PKK ile savaşırken PKK'yı yanımıza alarak, hatta 'Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağız' deyip, hükümete sokarak, seçim kazanmak mümkün değildir. Olaya da sırf seçim kazanmak, diye bakmayalım. Türkiye'de son zamanda AK Parti'ye muhalif kesimde şöyle iki strateji gözüküyor. Birine 'cumhuriyet stratejisi' diğerine 'vatan stratejisi' diyelim. 'Cumhuriyet stratejisi'nde baş düşman Recep Tayyip Erdoğan. 'Erdoğan'ı devirmek için herkesle birleşilebilir. HDP ve Amerika ile de birleşilebilir'. Bu şekilde Amerika'nın 'iktidar projesi' oluşturuldu. CHP de Amerika’nın bu 'iktidar projesi'nin merkezine geçti. Bir koluna FETÖ'yü taktı, bir koluna PKK'yı, HDP'yi taktı ve bu strateji 'Mağdurları yanımıza alarak, seçimi kazanacağız' diye izah edildi. Yani mağdur kim? Bugün Türkiye'nin mağdurları, sözüm ona PKK'nın mağdurları ve FETÖ'nün mağdurları. Yani PKK ve FETÖ ile birleşen bir cumhuriyet. Aslında bu ne cumhuriyeti? Amerikan Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti, PKK ile FETÖ ile Amerika ile birleşerek 'cumhuriyet' adı altında veya cumhuriyet amaçlı bir strateji kurulabilir mi? Bugün asıl Türkiye'de bütün mücadelenin ekseninde, toplumdaki saflaşmaların, cepheleşmelerin belirleyicisi vatan savaşı, terörle mücadele. 24 Temmuz 2015'ten bu yana Türkiye bir vatan savaşı veriyor. Şu anda ne var? Türkiye hala savaşıyor. Türkiye hala Amerika'nın üzerimize sürdüğü kuvvetlere karşı savaşıyor."

'AK PARTİ VE MHP BU YÜZDEN BAŞARILI OLDU'

Türkiye'nin birinci meselesinin terör olduğunu vurgulayan Perinçek, "Türkiye'nin birinci meselesi ne? Terör meselesi mi yoksa demokrasi, özgürlük, laiklik meselesi mi? CHP'nin 'Demokrasi ve özgürlük meselesi, Türkiye'nin birinci meselesidir' diye seçimlere girdiğini görüyoruz. Vatan Partisi, 'Terörle mücadele meselesi birinci meseledir' dedi. AK Parti ve MHP bunu gördü, teröre karşı mücadelenin, en başta gelen ve belirleyici olan mesele olduğunu gördü ve seçim stratejisini de bunun üzerine kurdu. AK Parti ve MHP bu yüzden başarılı oldu. MHP baş aşağı gidiyordu. İYİ Parti ayrıldı ve İYİ Parti ile birlikte MHP'den büyük ayrılışlar oldu. Barajın altına düşeceği hatta yüzde 2'lere, 3'lere bile düşmüştü. Ama İYİ Parti, CHP ile birlikte HDP ve PKK ile iş birliğine gittiği için herkes cezalandırdı onu. Bütün bu tablodan ne çıkıyor? Seçmen vatan savaşına bakıyor. Türkiye'nin vatan bütünlüğü, terörün bitirilmesi konusunu birinci mesele olarak görüyor ve seçme eğilimlerini de bu belirliyor" diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
Apoya gül veren adamla apoya sayın şehide kelle deyip megri diyerek TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan haburda pkkyi alkışlayanlara karşı karanlık adam topala karşı YÖRÜKLER olarak sonuna kadar IYI parti diyoruz!..
yalakalar siziiiii utanmaz adamlar
ya bu kim bu adamın haber değerimi var
Oyun % 1 bile değil seni kim takar...
Apoya gül veren adamla apoya sayın şehide kelle deyip megri diyerek TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan haburda pkkyi alkışlayanlara karşı karanlık adam topala karşı YÖRÜKLER olarak sonuna kadar IYI parti diyoruz!.....
ne oyun varda senınle ıttıfak yapsınlar
her sene başka bir kılığa bürünüyorsun bukelamun bile senden daha yavaş renk değiştiriyor
müzelik zihniyetin lideri aldığın oy konuşmamanı söylüyor
Toplam 90 bin oyun var senden çok konuşan yok arkadaş ya
Apoya gül veren adamla apoya sayın şehide kelle deyip megri diyerek TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan haburda pkkyi alkışlayanlara karşı karanlık topala karşı YÖRÜKLER olarak sonuna kadar IYI parti diyoruz
ÖMRÜ BÖYLE BOŞ İŞLERLE GEÇTİ HALADA SİYASETİN İÇİNDE UĞRAŞIYOR GEÇ KARDEŞİM BU İŞLERİ NEREYE YANAŞACAĞINI NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDIN GÜNDEMDE KALMAK İÇİN BİR LAF ATIYOR ORTAYA BİDE HABER OLUYOR ONA YANIYORUM
Yalama olmuş demek ki
açık açık yalakalık bu olsa gerek kimler ile el ele olduğunu bütün millet gördü
İSRAİLLE AMERİKAYLA BELEDİYE BAŞKANI SEVİYESİNDEMİ MUCADELE EDECEN MAL
la yürü git aldığın oya bak çaldığın türküye bak...
PERİNÇEK EFENDİ,HER TÜRK VATANDAŞI EN AZ SENİN KADAR VATAN SEVDALISIDIR! VE BİL Kİ BU BAYRAĞIN ALTINDA İNSANCA YAŞAMA HAKKI VARDIR! ŞU EKONOMİYİ GÖREN YOK! MİLLET AÇ!!!
mevzu bahis vatansa gerisi teferruattir bir gun gelecek herkes reisci olacak
Gülmekten karnım ağrıdı. Aldığı imza kadar oy alamadı ittifaktan bahsediyor. Tövbe yarabbi bu nasıl pastaymış herkes bir dilimin peşine düştü bu günlerde.
Başkan her sözün doğru ve mantıklı. Seni anlamıyorlar maalesef.
Tek başıma bu partiden daha fazla oy alirim bunu haber yapamayın.
Doğu musun ne zıkkımsın. Ulan görende ne oyu varda ne ittifakı kuracak. Sen şuna desene kısaca ben ancak yalayarak meclise girer bir yerde koltuk sahibi olurum. Her yerin parti olsa ne yazar senin. Sana oy vereninde aklına şaşıyorum..
100.000 oy alamamış partinin başı hala konuşuyor. Tabanın yok, destekçin yok, oy potansiyelin yok yok yok yok
BANA OY ORANINI SÖYLE SANA KİM OLDUĞUNU SÖYLEYEYİM...
ya bi sus be bunadın iyicene komik şey seni
akp dogu perıncekle anlasırsa yerel secımlerde oy kaybı yasar
Senin tek derdin rusya ve iranla işbirliği yapalım.Türk milleti ne rusya ne iran ne amerika ne israil ne pkk ne de diğer vahşi örgütlerin hiçbiriyle dayanışma yapmayacaktır yapamaz. Çare bu.
OFFFF... ne iğrenç kişiliksiz biriymiş bu. Şaşıyorum buna oy veren 100 bin kişiye...
)))))))) gülermisin aglarmısın
Gladyonun adamı!
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