Vatan Partisi Genel Sekreteri Reyhan: HDP derhal kapatılmalıdır

'BAŞLI BAŞINA KAPATMA SEBEBiDİR' "Daha dün ülkemiz bölücü terörle mücadelede1 şehit verdi. Mehmetçiğimizin Amerikan destekli, Amerikan silahlarıyla bize karşı savaşan PKK/PYD terör örgütüyle mücadele ettiği, sınırların ötesinde operasyon yürüttüğümüz süreçte cumhuriyetin, Türkiye'nin başkenti Ankara'da bir terör propagandasına, PKK propagandasına izin verilemez. Bu devlet yönetiminde ciddi bir zafiyet olduğunu gösteriyor. Bugün bir terör partisi konumunda olan HDP'nin kongresinde yaşananlar ibret vericidir. Öcalan resimleri yansıtılıyor. Sözde partinin eşbaşkan adayı Öcalan'ın resmiyle kongre propagandası yapıyor. Kongrenin divan başkanı olan kişi İmralı'daki terör örgütü liderine selam gönderiyor ve bütün devlet bu olanı biteni izliyor. Afrin'e destek sloganları atılıyor. Afrin'e selamlar gönderiliyor. Ve devleti yönetenler hükümettekiler bütün bunları seyrediyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Devlet ciddiyetiyle, devlet otoritesiyle bağdaşmaz. Bugün HDP kongresinde yaşananlar bu parti için başlı başına kapatma sebebidir.

HDP 3. Olağan Kongresi'ni Ankara'da gerçekleştirdi. Kongrede terör örgütü PKK/PYD'ye destek mesajları gönderilmesi toplumda büyük tepki çekti. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Aydınlık'a yaptığı açıklamada, ‘Cumhuriyetin başkentinde terör propagandası yapılması kabul edilemez' diyerek, Cumhuriyet Başsavcıları'nı göreve çağırdı. İşte Reyhan'ın açıklamaları:

'HDP TERÖR ÖRGÜTÜNE BAĞLIDIR' Türkiye'deki Siyasi Partiler Kanununa göre Anayasa göre hangi kanuna isterseniz bakın. Hiçbir parti terör örgütü propagandası yapamaz, terör örgütü liderini kendi lideri olarak benimsemez. Vatan Partisi yıllar öncesinde HDP'nin kapatılmasıyla ilgili gerekli delilleri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na vermişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu yeni delilleri, bugün HDP kongresinde yaşananları da ekleyerek HDP'nin kapatılmasıyla ilgili dava açmak zorundadır. Hukukun kanunun gereği budur. Eğer Ankara'da İçişleri Bakanı ve Vali bu duruma rağmen kongreyi iptal etmedilerse görevlerini tam olarak yapmamışlar demektir. Mehmetçiğimizin acısı yüreğimizdeyken, askerimiz can siperane PYD/PKK'ya karşı Afrin'de savaşırken Afrin'deki teröristlere selam gönderilmesini devlet izleyemez. Büyük bir hata yapılmıştır. Bu hatanın telafisi için HDP'ye derhal kapatma davası açılmalıdır. HDP bugünkü kongresinde terör örgütüne bağlı olduğunu, terör örgütü liderini lider olarak benimsediğini, hem Genel Başkan adayıyla hem de Kongre Divan Başkanının gönderdiği selamlarla, hem de delegelerin attığı teröre destek sloganlarıyla bir kez daha göstermiştir."

KONGREDE TEPKİ ÇEKEN MESAJLAR



HDP 3. Olağan Kongresi'nde konuşan Eş Genel Başkan Kemalbay, Afrin operasyonunu eleştirerek, “Türkiye halkları açısından anlamı yoktur. İmzalı bombaları bırakanlar sorumludur. Direnişle karşılaşırsınız. Halk kendini koruyor. Biz bu ülkede kanın durmasını istiyoruz. Suriye’de sınır ötesinde operasyon gerçekleştiriliyor. Bu kanı durdurmak bizim sorumluluğumuz. Bugün 'savaş gereklidir' diyenler kendi sermayelerinden, koltuklarından bahsediyorlar. Biz kendi ekmeğimizden, suyumuzdan, çocuğumuzdan bahsediyoruz. Bizler bu mücadeleyi yürüttüğümüz için saldırılara maruz kaldık, arkadaşlarımız gözaltına alındı, tutuklandı” dedi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'A 'SELAM' GÖNDERDİ



HDP'nin tutuklu milletvekilleri ve belediye başkanlarını selamlayarak konuşmasına başlayan Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Onların bize devrettiği bayrağı biz bir başkana devredene kadar yere düşürmeme sözünü veriyoruz." dedi.

"Buradan, Sayın Öcalan'ı saygı ve sevgiyle selamlıyoruz." ifadelerini kullanan Önder, kongreye katılmak için salonda ve dışarıda bulunanların sayısının 32 bine ulaştığını açıkladı.