Yeniden ertelenen Kosova meclis oturumunda gergin anlar

Karadağ ile Sınır Anlaşmasının görüşülmesi planlanan meclis genel kurulunda partiler arasında uzlaşmaya varılamaması üzerine oturum bir kez daha ertelendi.

Meclis Genel Kurul oturumu yine gergin başladı. Başbakan Ramush Haradinaj ve muhalefet partisi Kosova Demokratik Birliği (LDK) milletvekili arasında sert tartışma yaşandı. Başbakan Haradinaj, LDK milletvekillerine “yazıklar olsun” şeklinde seslenirken, başbakana cevap veren LDK Parlamento Grubu Başkanı Avudullah Hoti ise “Haradinaj’ın ülkeyi yönetmesinden dolayı utanıyorum” ifadelerini kullandı.

Meclis oturumunda yaşanan gerginliğin ardından bir uzlaşıya varılması için ara verildi ancak tartışmalar oturumun ikinci bölümünde de devam edince meclisin ertelenmesi kararı alındı.

Meclis Genel Kurul oturumunun oy çoğunluğu ile 28 Şubat Çarşamba günü saat 10.00’da tekrar toplanmasına karar verildi.