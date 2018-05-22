Yerel yönetimden Meclise

MELTEM ÖZTÜRK- AK Parti'li yerel yöneticiler, 24 Haziran seçimleri sonrası milletvekili olarak TBMM'de yer almaya hazırlanıyor, 3'ü büyükşehir olmak üzere 5 belediye başkanı milletvekili listelerinin üst sıralarından aday gösterildi.

19 yıldır yürüttüğü Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun 2. sıradan AK Parti'nin listesine girmeyi başardı.

14 yıl boyunca görev yaptığı Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa eden Tahir Akyürek de aynı ilden 2. sıradan listelere girdi.

Belediye başkanlığı yerine milletvekilliğini tercih eden isimlerden eski Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da Malatya 3. sıradan aday oldu.

Belediye başkanlığı koltuğunu bırakan bir diğer isim olan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı da yine aynı ilden ilk sıradan aday gösterildi.

Çankırı Belediye Başkanlığından istifa eden İrfan Dinç ve Nevşehir Belediye Başkanlığından istifa eden Hasan Ünver ise aradıklarını bulamadı.

-İl başkanları da listede

İlçe belediye başkanlarından eski Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir İstanbul 2. bölge 12. sıradan listelerde yer aldı.

AK Partili eski il başkanları ise aynı ilden bu kez milletvekili olarak çalışmalarını sürdürmeye hazırlanıyor.

Eski Artvin İl Başkanı Erkan Balta Artvin ilk sıra, eski Malatya il Başkanı Hakan Kahtalı Malatya 4. sıra, eski Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven yine aynı ilden 3. sıra, eski Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın aynı ilden 2. sıra ve eski Rize İl Başkanı Muhammed Avcı Rize 3. sıradan aday gösterildi.

