12 yaşında, annesinden aldığı böbrekle hayata tutundu

İSTANBUL, (DHA)- SAĞLIKLI bir şekilde dünyaya gelmiş olan 12 yaşındaki Mesut Berber, idrarından kan gelmesinin ardından hastaneye gitti ve böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Berber, hastalığının tedavisinin böbrek nakli olduğunun öğrenilmesinin ardından Kayseri’den İstanbul’a böbrek nakli olmak için geldi. Annesinden aldığı böbrekle ikinci kez hayata tutunan Mesut Berber, aynı zamanda Memorial Hizmet Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi’nin 500’üncü nakil olan hastası oldu. Berber, “Hastalığım nedeniyle ara vermek zorunda kaldığım okuluma yeniden gideceğim için çok mutluyum” dedi. “1 YAŞIN ALTINDAKİ ÇOCUKLARA BİLE BÖBREK NAKLİ GEREKEBİLİR” Böbrek yetmezliğinin en önemli tedavisinin, böbrek nakli olduğunu dile getiren Memorial Hizmet Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi sorumlusu Op. Dr. Mert Altınel, “Böbrek yetmezliği sıklıkla erişkin hastalarda olmakla beraber çocuklarda da görülebiliyor. 1 yaşın altındaki çocuklara bile böbrek nakli gerekebilir” dedi. Mesut Berber’in de böbrek yetmezliği teşhisi konularak hastaneye başvuran çocuk hastalardan biri olduğunu söyleyen Altınel, böbrek nakli konusunda en önemli sıkıntının organ kaynağı olduğunu dile getirerek, “Ne yazık ki ülkemizde böbrek yetmezliği olan ve organ bekleyen kişi sayısına yetecek organımız yok. Şu anda kadavra bekleme listesinde, Türkiye’de 25 bin kişi var. Yıllık yapabildiğimiz kadavra böbrek nakli sayısı yaklaşık 500 civarında oluşuyor. 1 milyon kişi içerisinden çıkartılan organ sayısında da Avrupa içinde çok düşük sayılardayız. Bunun için de organ bağışını artırmamız lazım. İnsanlara beyin ölümünün ne olduğunu organ bağışının ne olduğunu iyi anlatmamız gerekiyor ki bu sayıları artırabilelim” diye konuştu. “MESUT BUNDAN SONRA NORMAL HAYATINA GERİ DÖNECEK” Böbrek nakli ameliyatı olan Mesut Berber’in bundan sonra normal hayatına devam edebileceğini belirten Op. Dr. Altınel, “Annesi Fidan Hanım ona büyük bir özveri göstererek böbreğini bağışladı. Hastanemizde başarılı bir şekilde böbrek nakillerini oldular. Her şey yolunda, artık Mesut’un güzel çalışan bir böbreği var. Yaşadığı köyde mutlu bir şekilde hayatına devam ediyor biz de onu gördükçe daha mutlu oluyoruz. Mesut bundan sonra normal bir hayat yaşamaya devam edecek. Herkes gibi hayatına bakabilecek, istediği kadar su içebilecek ve belli diyetlere uymak kaydıyla istediği yemekleri yiyebilecek. Sadece nakil olan böbreği vücut reddetmesin diye düzenli olarak alması gereken ilaçları olacak ve diğer bütün çocuklar gibi hayatına devam edecek” ifadelerini kullandı. “EN ÇOK OKUL ARKADAŞLARIMI ÖZLEDİM” 12 yaşındaki Mesut, hastalık sürecinde en çok okula gidemediği için üzüldüğünü belirterek, “Ben en çok okul arkadaşlarımı özledim. Arkadaşlarımdan çok ayrı kaldım. Okula gidince onlarla tekrar kavuşacağız. Şimdi çok daha iyiyim. Buradaki doktorlardan çok memnunum hepsi benimle çok güzel ilgilendiler. Çok zor günler geçirdim. Ama annem sayesinde şimdi hepsi geçti” dedi. “OĞLUNA BÖBREĞİNİ VEREN EN ŞANSLI ANNE OLDUM” 2 çocuk sahibi olan Fidan Berber, 12 yaşındaki oğlu Mesut’a böbreğini verebilmiş olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve ne kadar şanslı olduğunu dile getirdi. Kayseri’den İstanbul’a uzanan yolculuklarında oğluna yeniden can vermenin sevinci içerisinde olduğunu söyleyen anne Fidan Berber, “Doktorlar Mesut’a ne kadar şanslı olduklarını söylediler. Çünkü doktorlar oğlumun bir böbreğe ihtiyacı olduğunu söyler söylemez ben ve babası hemen gönüllü olduk. Ben evladıma ikinci bir can daha verdiğim için çok mutluyum. Türkiye’de yaşayan tüm insanlara söyleyeceğim tek şey herkesin organlarını bağışlamasıdır. Çünkü bir gün hepimizin bir organa ihtiyacı olabilir” diye konuştu. 2016 yılında idrarından kan gelmesinden sonra ailesi tarafından hastaneye götürülen Mesut’a ilk olarak böbreklerinde protein kaçağı olduğu söylendi. Hastane süreçlerini anlatan baba İbrahim Berber, “Böbrekte sorun olduğu anlaşıldıktan sonra Kayseri’de 1 yıla yakın süre takibe alındı. Takibin ardından böbrek yetmezliği teşhisi koyuldu. Daha sonra tavsiye üzerine Kayseri’den İstanbul’a bu hastaneye geldik. Ben ve eşim oğlumuz için böbreğimizi vermeye hazırdık. Benim değil de annesinin böbreği tuttu. Burada sadece 15 günlük bir tedavi gördük ve ondan sonra ameliyata girdi. 1 hafta kadar kısa bir sürede de taburcu oldu. Ameliyat çok güzel geçti. Annesinden uyduğu için süreç hızlı işledi. Şimdi düzenli kontrolleri için tekrar hastaneye geldik. Burada çok memnunuz. Oğlumuz yeniden hayata tutundu” dedi.