3. Geleneksel Jinekolojik Onkoloji Toplantısı 31 Mart-1 Nisan’da

Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan jinekolojik onkoloji uzmanları 3’ncüsü düzenlenecek Geleneksel Jinekolojik Onkoloji Toplantısı’nda bir araya gelecek.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı tarafından düzenlenen, 3’ncü Geleneksel Jinekolojik Onkoloji Toplantısı, 31 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Kışla Sağlık Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek. Bu yıl Kanser Haftası dolayısıyla düzenlenen 3. Geleneksel Jinekolojik Onkoloji Toplantısı’nda hastalıklarla ilgili tanı ve tedavi yöntemleri konusunda bilgi paylaşımında bulunulacak.

Bu etkinliklerin bilgileri yenilemek ve son gelişmeleri takip etmek açısından önemli olduğuna vurgu yapan Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Çelik, “ Konusunda uzman doktorların katılacağı, ameliyatların canlı izleneceği bu önemli etkinlik bu yıl Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği, ESGO, bölge üniversiteleri ve eğitim ve araştırma hastaneleri kadın hastalıkları ve doğum anabilim dallarının katkılarıyla düzenlenecek” dedi.

Bu yıl Kanser Haftası dolayısıyla halka yönelik önemli bir etkinlik daha düzenleyeceklerini belirten Prof. Dr. Çelik, “Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Belediye Meclis Salonu’nda, 31 Mart Cumartesi günü, saat 14.30’da Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Ayhan’nın konuşmacı olarak katılacağı halka yönelik ‘Kadın Kanserlerinde Erkan Tanı Bilgilendirme ve Farkındalık Toplantısı’ düzenlenecek. Bu önemli etkinliğe tüm halkımız davetlidir” diye konuştu.