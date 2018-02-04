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3 ilçede 3 ayrı sağlık konferansı

SAĞLIK HABERLERİ | 04.02.2018 12:56 | Son Güncelleme

Amasya’nın Taşova, Samsun’un Vezirköprü ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen sağlık seminerlerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri sağlık alanında vatandaşları bilgilendirme seminerlerine devam ediyor.

3 ilçede 3 ayrı sağlık konferansı

Amasya’nın Taşova, Samsun’un Vezirköprü ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen sağlık seminerlerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri sağlık alanında vatandaşları bilgilendirme seminerlerine devam ediyor. Üç ilçe de ayrı ayrı branş doktorlarının verdiği sağlık seminerlerine büyük ilgi gösterildi. Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Meydan Hastanesi Hekimlerinden Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Osman Demir’in katılımıyla ‘Nöropatik Ağrı’ konulu semineri Amasya’nın Taşova ilçesi Boraboy Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Soru cevap eşliğinde devam eden seminer de Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Osman Demir, mahalle sakinlerinin sorularına yanıt verdi. Diğer konferans ise Samsun İlkadım ilçesi Acem Tekkesinde gerçekleşti. Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Çiftlik Hastanesi Hekimlerinden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. S. Savaş Yürüker’in katılımıyla ‘Dünya Kanser Günü’ konulu seminer de kanser nedir, kanser belirtileri, tanı ve tedavi yöntemlerine yönelik önemli bilgiler verdi. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. S. Savaş Yürüker’de seminere katılanların sorularına yanıt verdi.
Diğer bir konferans ise Samsun’un Vezirköprü ilçesi Yeniçelik ve Tepeören Mahallelerinde gerçekleşti. Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Çiftlik Hastanesi Hekimlerinden Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak’ın katılımıyla ‘Neo lazer Yöntemi ile Hemoroid Tedavisi’ konulu semineri Vezirköprü ilçesi Yeniçelik Mahallesi halkının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Hemoroid halk diliyle basur operasyonlarının lazer uygulaması ile çok kolay bir şekilde ağrısız ve kanamasız çözüm sağlandığını belirten Opr. Dr. Sedat Ocak, hastanın aynı gün taburcu ve iş başı yapabileceğini de sözlerine ekledi. Sedat Ocak’ta kendisine iletilen sorulara yanıt verdi. Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri yönetimi, sağlık konferanslarına katılım sağlayan, destek veren herkese teşekkür etti.

3 ilçede 3 ayrı sağlık konferansı

3 ilçede 3 ayrı sağlık konferansı

3 ilçede 3 ayrı sağlık konferansı

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