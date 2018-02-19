3 ülkeden üniversiteler sağlık projesinde ortak oldu

Türkiye’den Amasya Üniversitesi ile İl Sağlık Müdürlüğü, Macaristan’dan Debrecen Üniversitesi ile Romanya’dan Din Craiova Üniversitesi’nin ortağı olduğu ‘Havayolu Yönetiminde Glottik ve Ekstraglottik Alternatif Havayolu Yöntemlerinin Kullanımı’ adlı projenin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Avrupa Birliği Bakanlığı Erasmus+ KA202 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Projeleri kapsamında kabul edilen 26 proje arasında yer alan proje kapsamında çevre illerden de gelenlerin olduğu 112, UMKE ekipleri ile sağlık eğitimi alan öğrencilere bilgi verildi.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Murat Şahin, özellikle de kısa boyun yapısına sahip, obez yada servikal travma gibi hava yolu yönetimini sağlamanın zor olduğu hastalar için hayati önem taşıyan yöntem hakkında sunum yaptı.

Projede görev alan Sabuncuğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümünden Öğretim Görevlisi Aslı Aydoğan da, “Projemiz ilk ve acil yardım programında öğrenim gören öğrencilerin ve acil sağlık hizmetleri alanında çalışan personellerin farklı, yenilikçi yöntemler konusunda bilgilenip beceri geliştirmelerini desteklemeyi hedeflemektedir” diye konuştu.

Üniversitenin İpekköy yerleşkesinde düzenlenen toplantıya Rektör Prof. Dr. Metin Orbay, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Erdem, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu Cansaran ile diğer yetkililer de katıldı.