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Alkol ve işlem görmüş etler kanser riskini artırıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.05.2018 12:25 | Son Güncelleme

Dünya Kanser Araştırmaları Fonu, kanserden kaçınmak için alkol ve işlem görmüş et tüketiminin kesilmesini önerdi - Kanserle mücadeleye yönelik 10 maddelik tavsiye listesinde şekerli içeceklerden kaçınılması, fast food tüketilmemesi ve çocukların anne sütüyle beslenmesi yer aldı - Obezitenin 12 kanser türüne yol açtığı da açıklandı

LONDRA (AA) - Dünya Kanser Araştırmaları Fonu (WCRF), kanserden kaçınmak için alkol ve işlem görmüş et tüketiminin kesilmesini önerdi.

Kanserle mücadeleye yönelik 10 maddelik tavsiye listesi yayımlayan WCRF, düzenli alkol ve işlem görmüş et tüketiminin kanser riskini artırdığını bildirdi.

Imperial College London araştırmacılarının 34 ülkeden 51 milyon kişi üzerinde yapılan bir dizi araştırmanın sonuçlarını gözden geçirerek hazırladığı rapora dayananan tavsiye listesi, hastalık riskini yüzde 40'a kadar azaltmayı hedefliyor.

"Kanseri önlemek için alkol kullanmamak en iyisi." ifadesine yer verilen tavsiye listesinde, son yıllarda yapılan araştırmaların alkol ile içinde meme, karaciğer ve bağırsak kanserinin de yer aldığı 6 kanser türü arasında güçlü bir bağlantı bulduğu kaydedildi.

WCRF sucuk, pastırma gibi işlenmiş etlerden bütünüyle kaçınılmasını isterken, kırmızı et tüketimini de haftada yarım kilogramı geçmeyecek şekilde ve küçük porsiyonlar halinde azaltmayı tavsiye etti. WCRF, işlem görmüş et ve kırmızı et tüketimini azaltarak bağırsak kanseri riskinin düşürülebileceğini kaydetti.

- Obezite

WCRF, on yıl önce 7 kanser türüne neden olan obezitenin bugün 12 kanser türüne yol açtığını bildirildi.

Raporda obezitenin karaciğer, yumurtalık, (ilerlemiş) prostat, mide, ağız ve boğaz, bağırsak, (menopoz sonrası) göğüs, safra kesesi, böbrek, yemek borusu, pankreas ve rahim kanserlerine neden olduğu açıklandı.

WCRF'nin tavsiye listesinin başında, aşırı kilodan kaçınmak yer aldı. Obezitenin İngiltere'de 20 yıl içinde kanser riskini artırmak bakımından sigarayı geçeceği belirtilen listedeki tavsiyeler arasında, daha fazla meyve ve sebze tüketilmesi, daha fazla hareket edilmesi, şekerli içeceklerden kaçınılması, fast food tüketilmemesi ve çocukların anne sütüyle beslenmesi de yer aldı.

Listede, beslenme için vitamin ve mineral kapsüllerine güvenilmemesi ve normal gıda tüketilmesi tavsiyesine de yer verildi.

Tütün kullanımını engelleyerek, sağlıklı beslenerek ve fiziksel aktiviteyi artırarak kanserin yüzde 40'a kadar önlenebilir olduğu belirtildi.
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- "Batılı yaşam tarzı" kanser riskini artırıyor

WCRF Direktörü Dr Giota Mitou da İngiliz The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, "Her geçen gün daha çok ülkenin Batılı yaşam tarzını benimsemesi ile 2035'e kadar kanser vakalarında küresel olarak yılda 24 milyon artış olacağı tahmin ediliyor." dedi.

Özellikle şekerli ve alkollü içeceklerden kaçınılmasının önemin vurgulayan Mitou, "Sudan başka bir şey içmemek en iyi tavsiye olur." görüşünü dile getirdi.

Cancer Research UK uzmanı Prof. Dr. Linda Baul da Imperial College London raporunun kanser hakkında bilinen gerçekleri destekler nitelikte olduğunu belirterek, "Kanser riskini azaltmanın yolu hayat tarzımızdan geçiyor. Sigara içmemek, sağlıklı bir kiloda olmak, sağlıklı yiyip içmek ve hareket etmek yarar sağlıyor." ifadelerini kullandı.

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Canser Research UK Dünya Kanser Araştırmaları Fonu Giota Mitou Imperial College London kanser Linda Baul

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