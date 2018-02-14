Aşk genetiğimizin kontrolünde! Eş seçiminde bizi, genlerimiz yönlendiriyor

Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Bu günlerde her yerde aşk, sevgi konuşuluyor. Bilim dünyası aşka ve aşkı yaşama şekline kalbimizin ya da beynimizin değil genlerimizin karar verdiğini söylüyor.

Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Korkut Ulucan, insan genlerinin yaşadığı duygular üzerinde de önemli etkileri olduğuna dikkat çekti.

Gerçek aşk, genlerimizde mi saklı?



Her geçen gün hayatımıza yeni bilgilerin girdiğini, beyin dinamiğimizin biraz daha çözüldüğünü belirten Doç. Dr. Korkut Ulucan, “Anlamlandıramadığımız davranışların nedenlerini daha iyi anlar duruma geliyoruz. Yıllar boyunca aşk kelimesinin anlamı, biyolojisi ve fiziksel etkilerini sürekli araştırdık ancak neden aşık olduğumuzu, aşık olmanın altından yatan nedenleri net olarak ortaya çıkaramadık. Son olarak elde edilen veriler, genetik yapımızın aşık olmamızda önemli roller üstlendiğini gösteriyor” diye konuştu.

Kısa genliler ateşli aşk yaşıyor



Özellikle ilk görüşte aşk ve aşık olma gibi durumlarımızın da genetik yapımızın kontrolünde olduğunu belirten Doç. Dr. Korkut Ulucan, şunları söyledi: