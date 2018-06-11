“Bayramda güne hafif kahvaltıyla başlayın”

Ramazan ayında uzun süreli açlık nedeniyle, metabolizma hızının yavaşladığına dikkat çeken Nişantaşı Obezite Enstitüsü’nden Diyetisyen Büşra Yücel, Ramazan Bayramı'nın toparlanma dönemi olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Diyetisyen Büşra Yücel, “Oruçla geçen Ramazan’ın ardından, bayramda bir iki gün içinde misafirliklerde ve ailece yenen yemeklerde sofraların zenginliğine kapılıp çok fazla miktarda ve ağır yemekler yemek hem kilo kontrolü hem de sağlık açısından zorlayıcı olacaktır. Hazımsızlık ve mide problemlerinden başlayarak, kan şekerinde dengesizliklere ve tansiyona kadar gidebilen sağlık sorunları yaşamak istemiyorsanız bu konuda dikkatli olmanızda fayda var” dedi.

Vatandaşları eski beslenme alışkanlıklarına ‘yavaş yavaş dönmeleri’ konusunda uyaran Diyetisyen Büşra Yücel, “Başta günde 3 ana öğün ve günler geçtikçe 3, 4, 5, 6 öğün şeklinde teker teker ara öğünler eklenmesi gerekiyor. Sabah güne kahvaltı ile başlanmalı, kahvaltı hafif ve her grup besin öğesini içermeli. Bayram ziyaretlerinde tatlı ikramı olacağından kahvaltıda şeker, bal, reçel pekmez gibi besinlerin bulundurulmaması yararlı olacaktır. Domates, salatalık, maydanoz, taze biber bolca tüketilmeli, az yağlı peynir ve haşlanmış yumurta tercih edilmelidir. Sucuk, salam, sosis yağlı besinlerden, börek, hamur işinden sakınılmalıdır. Ekmek olarak tam buğday ekmeği tercih edilmesi kan şekerini kontrol altında tutar ve tokluk hissi verir. Besinler iyi çiğnenmeli, yemekler hızlı yenilmemelidir” diye konuştu.

“BAKLAVA YERİNE SÜTLÜ TATLI”

Ramazan Bayramı süresince mide ve bağırsak rahatsızlıkları yaşanmaması için şekerli gıdaların (tatlılar, çikolata vb) tüketimine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Yücel, “Hamurlu tatlılar ve çikolatalar yerine, sütlü ve meyveli tatlıları küçük porsiyonlar olacak şekilde tercih etme iyi bir başlangıç olabilir ve izleyen öğünde de sebze ağırlıklı beslenip ekmek çıkartabilir. Sindirim sisteminin düzenli çalışması ve kabızlıktan korunmak için lif (posa) içeriği yüksek olan sebze, kuru baklagiller ve meyve tüketilmelidir. Yetişkin bireyler imkanlar dahilinde günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketmelidirler. Lif (posa) içeriği yüksek bu besinler aynı zamanda kan şekerinin de hızla yükselmesini engellerler. Diyabet, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olanların uyguladıkları diyete bayram süresince de uymaya özen göstermelidirler” ifadelerini kullandı.