'Bel çevresindeki yağlanma kalp hastalıklarıyla bağlantılı'

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da diyetisyen Aylin İlküplü, karın ve bel çevresinde fazla miktarda yağ birikmemesine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, bu bölgelerdeki yağlanmanın kalp ve diyabet hastalığı ile bağlantılı olduğunu söyledi.

Yaşlanmayla birlikte bel çevresindeki yağlanmanın arttığını dile getiren diyetisyen Aylin İlküplü, bunun dengeli beslenmeyle önlenebileceğine dikkat çekti. İlküplü, "Bel çevresindeki yağlanma direkt kalp hastalıkları, diyabet gibi sağlık problemleri ile bağlantılıdır. Genetik yapımız, vücut tipimiz üzerinde etkili olabiliyor ancak dengeli beslenme ile kontrolü sağlamak elimizde. Bel çevresindeki yağlanmanın temel nedeni genetik faktörler, insülin direnci, tiroit, polikistik over gibi rahatsızlıkların yanı sıra menopoz ve andropozdur. Yaşlanmayla birlikte, göbek çevresindeki yağlanma da artar. Bel bölgesinde biriken yağlar iç organlara daha yakın olduğu için organların yağla kaplanarak metabolik açıdan riskin artmasına neden olur. Bundan dolayı bel çevresi ölçümünün kadınlarda 80 santimin, erkeklerde 94 santimin altında olması gerekiyor" diye konuştu.

YAĞLANMAYA NELER NEDEN OLUR?

Bel bölgesinde yağlanmaya neden olan beslenme hatalarını sıralayan Aylin İlküplü, şunları söyledi:

"Yapılan hatalar; geç saatte porsiyon kontrolüne dikkat etmeden meyve yiyip yatmak, saat 17.00'den sonra yemek yememek, kahvaltı, öğle gibi ana öğünleri atlamak, diyette hiç ekmek yememek, ara öğün yapmamak, diyette yüksek karbonhidratlı besinlere ağırlık vermek. Pilav, makarna, tatlı, mantı, çorba ve börek gibi yemekleri aynı öğünde bir arada tüketmek ve kuru yemiş, kuru meyve gibi gıdaları gereğinden fazla tüketmek de bu hatalar içerisinde yer alır. 'Light gıdalar kilo aldırmaz' düşüncesi ile fazla miktarda tüketmek ve hareketsiz yaşam da yağlanmalara etki eder. Özellikle gün boyu oturarak çalışıyorsanız daha fazla risk altındasınız. Beslenmenin yanında bölgesel zayıflama için gün içerisinde mutlaka hareket edin. Her gün 1 saat düzenli ve tempolu yürüyüşe özen gösterin. Düzenli, tempolu yürüyüş yağlanmanın önemli ölçüde gerilemesine yardımcı olur."

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