Bel fıtığı bulunanlar bunlara dikkat!

Bel ağrısı problemiyle karşı karşıya kalan kişilerin büyük bir kısmının bel fıtığına sahip olduğu söylenebilir. Hastaların birçoğunun ameliyata uygun değil, ancak ameliyat olması gereken hastaların da bu durumdan korkmamaları gerekiyor. Hızlı bir tedavi elde edilmek isteniyorsa, ameliyat olma sürecinin çok uzatılmaması oldukça önemli. Ameliyat için gecikilmesi halinde kuvvet kaybı, felç, idrar tutamama gibi problemler kalıcı hale gelerek, yaşam kalitesini düşürüyor. Özellikle akut (acil) bel fıtığı olan hastalarda 6-8 saat arasında yapılan cerrahi müdahalelerin başarılı bir şekilde sonuçlandığını, 3 günden sonra yapılacak müdahalelerin ise genellikle başarıyla sonuçlanmadığı gözlenmektedir.

· Bel fıtığıyla yaşamaya alışmak zorunda olan bireylerin ağır kaldırmaktan vazgeçmeleri gerekir. Vücut ağırlığının %10'undan ağır bir şey taşınmamalıdır.

Unutulmamalıdır ki bel fıtığı, tedavisi olan bir hastalıktır. Ancak başarılı tedavi için hastanın dikkati ve erken teşhis çok önemli!

Fıtık tedavisinde mikrocerrahi yöntem!

Fıtık ameliyatlarında özellikle tercih edilen mikrocerrahi yöntemi, kas ve kemik dokusuna zarar vermeden fıtığın çıkarılmasına imkan sağlarken, hastanın korkularının da önüne geçilmesine yardımcı oluyor. Ancak belinizde oluşan fıtığın durumuna göre gerçekleştirilecek ameliyat yönteminin değişiklik gösterdiği ve iyileşme sürecinin de geçirilen ameliyat yöntemi ve fıtığın boyutuna göre değiştiği bilinen bir gerçek.