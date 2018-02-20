Böyle giderse 40 yıl içinde nüfusun tamamı diyabetli olacak!

Dozu artan ilaçlar, işe yaramayan beslenme önerileri ve giderek ağırlaşan semptomlar… Bugüne kadar iyileşmez diye belletilen tip 2 diyabetin sadece beslenme modelini değiştirerek iyileştiği kanıtlandı.

Tıp dünyasının en prestijli yayınlarından Lancet’ta yayınlanan bir çalışmanın bulguları, tip 2 diyabetin ilaç kullanmadan, sadece diyet ve egzersizle iyileştiğini doğruladı.

Yıllardır modern tıpta uygulanan tip-2 diyabet tedavilerini reddeden Dr. Ümit Aktaş, bunların hiçbir işe yaramadığını belirterek "Biz zaten bunu yıllardır söylüyorduk, ama yabancı bilim adamları söyleyince gazeteler haber yapıverdi!" dedi.

Son 50-60 senedir uygulanan tip 2 diyabet tedavisinin ve diyabet hastalarına verilen beslenme önerilerinin fayda yerine zarar getirdiğini savunan Dr. Ümit Aktaş, "Bunu ilk fark eden hekim ben değilim! Mızrak çuvala sığmıyor. Uygulanan diyabet tedavileri ve diyetleri hastaları daha çok hasta ediyor, vücutta yaptığı tahribat giderek artıyor" diye konuştu.

İstatistikler de bu artışı gözler önüne seriyor. 2013 senesinde yayınlanan 6. Dünya Diyabet Atlası’na göre, Türkiye'de diyabet oranı hızla artıyor. Bu atlasa göre, komşumuz olan Yunanistan’da diyabet oranı %4,8 iken, ülkemizde %14,85’e çıkmış. Şu an ise ülkemizde, Avrupa ortalamasının 3 katı, dünya ortalamasının 2 katı diyabet hastası var. Böyle giderse, önümüzdeki kırk yıl içinde nüfusun tamamı diyabet olacak.