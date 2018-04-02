Bu kanserleri önlemek mümkün! Sadece sigara ve alkol kanserlerin 3’te 1’inden sorumlu

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Tıbbı Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Yıldız, günümüzde kanserlerin yaklaşık yüzde 40’ının engellenebilir olduğunu vurgularken “Sadece sigara ve alkol kanserlerin 1/3’ünden sorumludur. Akciğer, meme, kolon, baş boyun kanserleri ve melanoma başta olmak üzere çevresel faktörlere bağlı gelişen birçok kanseri önlem alarak engellemek mümkün” diyor. Doç. Dr. İbrahim Yıldız, 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında; kansere karşı alınabilecek önlemleri anlattı, çok önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Sağlıksız beslenmeden hareketsizliğe, stresten zararlı alışkanlıklara, genetik yatkınlıktan çevresel faktörlere dek kansere zemin hazırlayan pek çok unsur var. Modern çağın korkulu rüyası kanser son yıllarda hızla artarken, ülkemizde yılda yaklaşık 200 bin kişiye kanser tanısı konuluyor. Üstelik bu sayının önümüzdeki yıllarda çok daha artacağı tahmin ediliyor. Buna karşın bir yandan teknoloji ve tıptaki gelişmeler sayesinde tanı ve tedavi yöntemlerinde de çok önemli gelişmeler yaşanması umutları artırırken, erken teşhiste artık tam başarı bile sağlanabiliyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Tıbbı Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Yıldız “Yakın zamanda yayınlanan kanser genom atlası verilerinin analizine göre, kanserin aslında en önemli nedeni genlerde rastgele mutasyonlara ve onarım kusurlarına bağlı olarak zamanla hasar oluşmasıdır. Bunlar doğuştan ya da yaşlandıkça meydana gelebilir. Ancak kanserlerin yaklaşık yarısında çevresel faktörler kanser gelişiminden sorumludur. Bunlar sigara, alkol, obezite, bazı enfeksiyona yol açan ajanlar, radon, asbest, arsenik, kadmiyum, nikel, egzost gazları gibi karsinojen maddelere maruz kalmak, yanlış beslenme alışkanlıkları, UV ışınları ve radyasyon maruziyetidir” diyor. İnsan ömrü uzadıkça da kanser gelişme riskinin arttığına işaret eden Doç. Dr. İbrahim Yıldız, bazı kanserlerin bazı ülkelerde daha fazla olduğunu, bunun o ülkelere özel çevresel faktörler, sosyokültürel özellikler, diyet alışkanlıkları ve enfeksiyon tipleri ile ilişkili olabildiğini söylüyor.