Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen panelde konuşan ünlü İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yine dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Rafine olmuş toz şeker, tuz ve una değinen Karatay, "Yani rafineden çıkan her şey doğallığını bozmuştur. Doğallığı bozulmuş beyazlar vücudumuzu, özellikle bağırsaklarımızın florasını, doğallığını bozmaktadır. Bu yıllardan beri biliniyor. Yediğimiz her türlü şekerler, içecekler, unlar, her türlü şekerli şekersiz gazlı içecekler ağzımıza aldığımız anda kan şekerimizi yükseltir. Şeker dolaşıma girdiği zaman toksittir, bütün hücreleri harap eder" dedi.

"İNSÜLİN 3 YAŞINDA BİLE HASTALIK BAŞLATIR"

Ekmeğin insülini yükselttiğine dikkat çeken Karatay, "İnsülinimizi yükseltmeyeceğiz, yüksekse de bunu düşürmek elimizdedir. Çünkü bütün bunlar vücuda girdikçe insülini yükseltiyor. Bunları yemezsek insülin yükselmez, bunlara bal da dahil, pekmez de dahil, bunlar insülini zıplatır. İnsülini zıplatırsak 3 yaşında bile vücutta hastalıklar başlar. Çünkü insülin yükseldiği anda vücuttaki bütün hormonal denge bozuluyor. İnsülin hormonu yükselince stres hormonu artıyor" ifadelerini kullandı.