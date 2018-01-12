Deforme olan bölgelere vücut şekillendirme ameliyatları

Son Güncelleme 32 dakika önce SAĞLIK HABERLERİ | 12.01.2018 16:39 |32 dakika önce

İSTANBUL, (DHA) - ESTETİK, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Topalan, belin inceltilmesi, basenin daraltılması ve kalçanın biraz daha geniş gösterilmesi için yapılan operasyonlara vücut şekillendirme operasyonları denildiğini söyledi. Bu ameliyatların vücudun tümünü içerdiği için genellikle kombine olarak yapılabildiğini,ayrıca belirli bölgelere yönelik de uygulanabileceğini belirtenProf. Dr. Topalan, "Erkeklerde de amaç benzerdir; vücudun bir bölümü veya tümünü maskülen bir forma sokmak" dedi. Estetik ameliyatlar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Topalan, "Gövde, kol ve bacaklar için yapılanlarının çoğu gerçekte 'body contouring' ameliyatlarıdır. Buradaki konsept daha farklı, gövdeyi, yani meme, karın, basen, popo, bel bölgesi veya kol ve bacakları birer bütün halinde görmek, asimetrileri, düzensizlikleri, eksiklikleri, fazlalıkları veya sarkmaları ona göre değerlendirmek gerekir. Bu operasyonlarda bütüne uyum esastır. Amaç, feminen konturların oturtulmasıdır. Meme büyütme ve kaldırma, abdominoplasti ile birlikte bel ve cinsel bölgelerin beraber ele alınması, bel, kalça ve bacak arkalarının bir arada düzeltilmesi, meme-karın ve bel bölgesinin aynı anda düzeltilmesi, kolların inceltilerek sarkmaların düzeltilmesi, bacak iç yüzeylerinin düzeltilmesi gibi ameliyatlar kombine gurubuna girer. Planlamalar her hastaya özel yapılmalıdır" diye konuştu.

"OPERASYONLAR HASTANIN İHTİYACINA GÖRE BELİRLENİR" Tüm operasyonların hastanın ihtiyacına göre belirlendiğini ve temel prensibin, riski arttırmadan tek bir ameliyatla yapılması olduğunu aktaran Prof. Dr. Topalan, şunları söyledi: "Her hastayı ayrı değerlendirmek ve genellikle bir tedavi programı oluşturmak gerekir.Bize iki tarz hasta gelir. Bölgesel sorunları olan hastalar birincisidir. Örneğin, 'kollarım kalın, sarkıklık var, askılı-kısa kollu giyemiyorum'şikayeti ile gelirler. En sık örneklerden biri doğum sonrası göğüslerin sarkması, içlerinin boşalması, derideki çatlaklar, karında sarkma ve belde kalınlaşmanın bir arada olduğu durumdur. Sonuçta vücutlarının bir bölümü zamana yenik düşerek total vücut algısında beğeni kaybına yol açmıştır. "Tüm vücudu içerenler ise ikinci guruptur. Bu hastalar aşırı kilolu olup büyük kilo kayıpları ile zayıflayanlardır. Buradaki yaklaşım plastik cerrahide 'postbariatrik cerrahi' başlığı altında özellikli ameliyatları içeren bir tedavi gerektirir. Son 20 yıl içinde popüler olan bu operasyonlar özel ilgi alanı gerektirir.Son yıllarda erkek hasta sayısında ciddi artış olmuştur, aşırı kilo kayıpları sonrası veya özellikle göğüs bölgesindeki bölgesel mutsuzluklarda body contouring ameliyatlarını erkeklerde sıklıkla yapmaktayız."