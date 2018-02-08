Dev Fıtıktan Katmanlara Ayırma Yöntemiyle Kurtuldu

Kayseri Dünyam Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünde fıtığı olan 63 yaşındaki bir hasta, katmanlara ayırma yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Dünyam Hastanesi Genel Cerrahi bölümü doktorlarından Op. Dr. Kadir Dicle, katmanlara ayırma yönteminin hastanede ilk defa yapıldığını ve yürüyemez bir durumda olan hastayı bu yöntem ile beraber artık hareket edebilir hale getirdiklerini söyledi.

Dicle, hastanın kendilerine geldiğinde dev bir karın fıtığının olduğunu ve bu durumunun kalkmasını ve yürümesini engelleyen bir durum olduğunu belirtti. Op. Dr. Dicle: “Fatma teyze, bize dev bir karın fıtığıyla beraber geldi. Klasik olarak başka doktoralara da gitmiş. Ameliyatı riskli olarak düşünüldüğü için herhangi bir cerrahi operasyon yapılmamış. Bize geldiğinde biz hastayı değerlendirdik. Şeker ve kalp hastalığı vardı. Klasik yöntemlerle yapılamayacak bir ameliyattı. Biz tedavi için katmanlarına ayırma yöntemi yaptık. Bu yöntem yeni bir ameliyat tipidir. Bizim hastanemizde de ilk defa yapılıyor. Bu ameliyatta karın zarlarından sağlamlık ve dayanıklılık verem fasiyal dediğimiz zarları biz ayırarak karnın ön tarafında ki yükü yanlarına bir boşluk açarak yanlarına yayıyoruz” dedi.

“Klasik yöntem de yapılamayacak bir ameliyattı”

Hastanın kendi organlarını kullanarak bu ameliyatı yaptıklarını ve bu yöntem ile beraber yama kullanmadıklarını dile getiren Op. Dr. Kadir Dicle: ”Klasik yöntemlerle yaptığımızda bu fıtığı kapattığımız da karnın iç organlarının sıkışarak kanlanması bozulacak ve kompartman sendromu dediğimiz bir komplikasyon oluşacaktı. Bu tip fıtıklara bu zamana kadar doğal meyş dediğimiz bir meyş ile yapılıyordu. Bu yöntem kadar sağlıklı ve güvenilir bir yöntem değildi. Hem pahalı bir yama şekli hem de iki yıl sonra bir reaksiyon oluşturarak bağırsaklar da ileri derece de bir yapışıklık oluşturuyor. Bu katmanlarına ayırma yöntemi de hastanın kendi organlarını kullandığımız için hem ucuz el emeği oluyor. Bu yöntemle beraber yama kullanmıyoruz. Hastanın kendi organlarını kullandığımızdan herhangi bir reaksiyon gibi şey söz konusu olmuyor. Burada biz hastamızın oturup kalkmasını sağlayacak ve yürümesinde yardımcı olacak karın ön kasları tamamen fonksiyonunu kaybetmişti. Bu kasları yanlarına kaymıştı. Bu kasları ön tarafa getirerek tekrar fonksiyon kazandırdık. Hastanın kendi organlarını kullanaraktan da bir reaksiyon gösterecek dışardan bir madde kullanmadık” ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Dicle, hem doğal hem de sağlıklı bir yöntem kullandıklarının altınını çizerken, bu yöntemle beraber 1 aylık bir iyileşme sürecinin ardından hastanın kendisi vasıtasıyla oturup kalkarak sağlığına kavuşabileceğini söyledi.

“Genç kız gibi oldum”

Sağlığına kavuşan 63 yaşındaki hasta Fatma Fidan, ameliyattan önce dizlerine yük bindiğini ve yürümekte bile zorlandığını belirtti. Fatma Fidan, birçok doktora gittiğini, bu durumda ameliyat edemeyeceklerini söylediklerini dile getirerek: ”Hocamdan Allah razı olsun. Ben hocamdan gayet memnunum. İlk geldiğimde hiç tadım yoktu. Karnım patlayacak şekildeydi. Hiç yürüyemiyordum. Dizlerime yük biniyordu. Yürüyemediğim için doktorlara gittim ve ameliyat olamayacağımı söylediler. 3 doktora gittim ve bana zayıflamamı söylediler. Yoksa bu işin tehlikesi olduğunu söylediler. Bu ameliyatın yapılamayacağını söylediler. Hocama geldim Allah razı olsun, hiç sorun yapmadı. Artık eğilebiliyorum ve yürüyebiliyorum. Kendi işimi bile artık yapmaya başladım. Önceden şekerim ve tansiyonum yüksek çıkıyordu. Bu ameliyattan sonra şekerim ve tansiyonum da normalleşti ve şimdi ise çok rahatım. Ameliyattan önce merdivenleri dahi çıkamıyordum. Elime bir poşet dahi alamıyordum. Şimdi ise genç kız gibi oldum” dedi.