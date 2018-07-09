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Dr. Gültekin: Kalın bağırsak kanserinde erken tanı önemli

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.07.2018 10:53 | Son Güncelleme

BÜLENT Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr.

Dr. Gültekin: Kalın bağırsak kanserinde erken tanı önemli

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- BÜLENT Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ayça Fatma Gültekin, kalın bağırsak kanserinde erken tanının çok önemli olduğunu belirterek, "Kalın bağırsak kanseri özellikle erken tanı konduğu zaman hastalarda yaşam evresi yüzde 95'lerde. İleri evrelerde yakalandığında bu yaşam oranı ise yüzde 17'lere düşüyor" dedi.
Dr. Ayça Fatma Gültekin, kalın bağırsak kanserinin erkek ve kadınlarda giderek artan sıklıkta görüldüğünü söyledi. Kalın bağırsak kanserinin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, en sık görülen ilk 5 kanser türü arasında yer aldığına dikkat çeken Dr. Gültekin, erken tanının tedavide çok önemli olduğunu ifade etti. Dr. Gültekin, kalın bağırsak kanserinin tedavisinin mümkün olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:
"Kadınlarda meme kanseri sıklıkla göründüğü bilinse de kadınlarda ölüme neden olan kanserler arasında kalın bağırsak kanseri ikinci sırada yer alıyor. Erkeklerde yine ikinci sırada kalın bağırsak kanserinden ölüm olduğunu biliyoruz. Yurt dışı verilerine baktığınızda her yıl yaklaşık 34 bin kanser tanısı konduğu. 54 bin kişinin de hayatını kaybettiğini görmekteyiz. Kalın bağırsak kanseri özellikle erken tanı konduğu zaman hastalarda yaşam evresi yüzde 95'lerde. Bu oldukça yüksek bir oran. İleri evrelerde yakalandığında bu yaşam oranı ise yüzde 17'lere düşüyor."
HASTALIK BELİRTİLERİNE DİKKAT
Nedeni açıklanamayan halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı, tuvalet alışkanlıklarında değişiklik gibi belirtilerin kalın bağırsak kanserinin habercisi olabileceğini kaydeden Dr. Gültekin, "Özellikle dışkıda gizli kan bakılması çok kolay bir test. Bu kalın bağırsak kanseri için çok önemli bir tespit. Bu testte pozitif gelirse kolonoskopi ile kalın bağırsak inceleniyor. Tanı konduktan sonra kalın bağırsak kanserleri ameliyatları oldukça kolay şekilde yapılabiliyor. Kapalı yönteme biz laparoskopik yöntemler diyoruz. Bu kapalı yöntemin avantajı özellikle kapalı ameliyat olduğu zaman küçük bir dikiş yarası oluyor ve yara izi çok daha kolay iyileşiyor. Genç hastalarda daha iyi sonuçlar veriyor. Çok kısa zamanda hasta normal yaşamına dönüyor" diye konuştu.

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Dr. Gültekin: Kalın bağırsak kanserinde erken tanı önemli

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