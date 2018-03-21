Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), listeria salgınını engellemek için 15 Afrika ülkesini önlem almaya davet etti
DSÖ'den yapılan açıklamada, Güney Afrika'daki listeria salgını nedeniyle Nijerya, Gana, Angola, Botsvana, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Lesoto, Malavi, Madagaskar, Mozambik, Moritanya, Namibya, Tanzanya, Uganda, Zambiya ve Zimbabve'de halkın, işlenmiş et ürünlerinden uzak durmaları istendi.
Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki salgına karşı gerekli önlemlerin alınmaya başlandığı belirtilen açıklamada, salgından etkilenen kişilerin tedavisine devam edildiği bildirildi.
Hastalığın yayılmasını engellemek için 15 Afrika ülkesine önlem alınması çağrısı yapıldı.
- 180 kişi hayatını kaybetti
Yetkililer, geçen yıl başından bu yana yaklaşık 950 kişiye listeria teşhisi konulduğunu ve salgın nedeniyle 180 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Salgın nedeniyle Angola, Namibya, Mozambik, Malavi, Botsvana ve Zambiya, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden işlenmiş et ürünleri ithalatını durdurmuştu.
Toprak, su ve hayvan dışkılarında bulunan bakterilerin neden olduğu listeria, antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor. Hastalığın engellemesinde temizlik ve hijyen önemli rol oynuyor.
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