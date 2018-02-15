Fındık küspesi insan sağlığını koruyacak

" TÜBİTAK projesinde ülkemizin başlıca tarımsal ürünlerinden fındık kullanılarak insan sağlığını olumlu etkileme potansiyeli bulunan yenilikçi protein ürünleri üretilmesi gündeme alınmıştır. Dünya literatüründe fındığın insan sağlığına yararları detaylı olarak incelenmiştir. Özellikle fındık yağının değerli özellikleri detaylı olarak bilinmektedir. Projemizde alerjinin baskılanması, fındık proteinlerinin de insan sağlığına muhtemel yararlarının ortaya çıkarılması amaçlanacaktır. Haziran ayında başlanacak projemize de TÜBİTAK'tan 2 yıl boyunca destek alacağız."

TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 2017 yılı 2'nci dönem değerlendirme sonuçlarını açıkladı. Buna göre, İZÜ öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Gülseren'in 'Türk Fındığı Küspesinin Fonksiyonel Gıdalarda Kullanılmasının İncelenmesi' başlıklı araştırması bilimsel olarak destek aldı. Proje hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Gülseren, şöyle konuştu:

"BİTKİSEL PROTEİNLERİN HAYVANSAL PROTEİNLERE DÖNÜŞME VERİMİ YÜZDE 15"



Türkiye'de ve bütün dünyada protein talebinin arttığını ve bu durumun protein içeren gıda maddelerinin ekonomik değerini de arttırdığını vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Gülseren, "Artan dünya nüfusu ile birlikte hayvansal protein içeren ürünlerin talebi karşılamayabileceği de açıktır. Dolayısıyla alternatif kaynaklara yönelim görünmektedir (örneğin, bitkisel protein). Birçok ülkede bezelye proteini üretimine yönelik olarak büyük yatırımlar yapılmaktadır. Bitkisel proteinlerin hayvansal proteinlere dönüşme verimi yaklaşık olarak yüzde 15 civarındadır. Bu durum da bitkisel proteinlerin önemini vurgulamaktadır" diye konuştu.

BİTKİSEL PROTEİN ÜRÜNLERİNİN YEREL KAYNAKLARDAN ÜRETİMİ



2015-17 yılları arasında bitkisel protein ürünlerinin yerel kaynaklardan üretimi alanında bir TÜBİTAK projesi yürüttüklerini belirten Yrd. Doç. Dr. Gülseren, "Bu projenin bulguları göz önüne alınarak mevcut TÜBİTAK projesinde ülkemizin başlıca tarımsal ürünlerinden fındık kullanılarak insan sağlığını olumlu etkileme potansiyeli bulunan yenilikçi protein ürünleri üretilmesi gündeme alınmıştır. Literatürde fındık proteinlerinin ise genellikle alerjenik özellikleri vurgulanmaktadır. Projemizde alerjinin baskılanması, fındık proteinlerinin de insan sağlığına muhtemel yararlarının ortaya çıkarılması amaçlanacaktır. Türkiye’deki ölüm olaylarının birincil sebebi kalp ve damar rahatsızlıklarını da içerecek biçimde dolaşım sistemi hastalıklarıdır. Özellikle bu alana yönelik olarak kaydedilecek gelişmeler toplumumuzun genel sağlığı açısından yararlı olabilecektir" dedi.

Fındık proteini bazlı yenilikçi ürünlerin birçok gıda ve kozmetik ürününde kullanılması mümkün olacağını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Gülseren,"Projede ulusal bir firmanın da desteğiyle son ürün denemeleri yapılarak insan sağlığına yararı arttırılmış ve alerjenik özellikleri baskılanmış gıdalar üretilmesi hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.