Fizyoterapist İpek Murat: Kanser, lenfödemi tetikliyor

NASIL ORTAYA ÇIKAR?

Lenfatik sistem de ortaya çıkan patolojilerin en önemli nedeni vücudumuzda bulunan damar ve bez ağlarının dolaşımının bozulmasıdır. Lenfatik sistemin birincil görevi aşırı sıvının dokularda dolaşmasını sağlamak ve vücudun enfeksiyonla mücadelesine yardımcı olur.

LENFÖDEM HASTALIĞININ İKİ TİPİ BULUNUYOR

Lenfödem hastalığının iki tipi vardır. İlki birincil (Primer) tip lenfödemdir. Lenfatik sistemdeki patoloji genetik kaynaklıdır. Herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir, ancak genellikle bebeklik, ergenlik veya erken yetişkinlik döneminde daha sık karşılaşılır. Primerlenfödem nadiren ortaya çıkar. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki her 6000 kişide yaklaşık 1 kişi de genetik kaynaklı lenfödeme maruz kalmıştır.

İkincil (Sekonder) tip lenfödem ise lenfatik sistemin hasarlanması veya lenf akışının boşalması ile ilgili problemler varlığında görülür. Enfeksiyon, travma, kanser tedavisi veya hareketsizlik sonucu olabilir. Sekonder gelişen lenfödem onkoloji hastalarının artmasıyla çok yaygın olarak karşımıza çıkar. Her meme kanseri olan 10 kadından yaklaşık ikisi, Vulval kanseri her 10 kadından beşi lenfödem hastası olabilir. Penil kanseri olan her 10 erkekten yaklaşık üç kişide lenfödeme rastlanır.