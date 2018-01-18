Fizyoterapist İpek Murat: Kanser, lenfödemi tetikliyor

İSTANBUL, (DHA)- İNSAN bedeninde bulunan dolaşım sistemlerinden birinin lenf damarları ve düğümlerinden oluşan lenfatik dolaşım sistemi olduğunu söyleyen Medicana Bahçelievler Hastanesi Fizyoterapisti İpek Murat, bu sistemdeki bozukluklar nedeniyle proteinden zengin içeriğe sahip olan sıvının dokularda birikmesiyle oluşan klinik tabloya lenfödem adı verildiğini söyledi ve lenf ödem belirtileri ile oluşma nedenleri hakkında dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Lenfödemin belirtilerinin, etkilenen bölgelerde şişlik, çap artışı, ağırlık, sıkılık hissi, harekette kısıtlılık ve cilt üzerinde anormal değişimler olduğunu belirten Murat şöyle devam etti:

"Bu semptomların yanı sıra ağrı ve enfeksiyona yatkınlık belirtileri ortaya çıkabilir. Hastalığın ilerleyen evresinde kozmetik deformiteler oluşarak kol ve bacak fonksiyonlarında kısıtlılıklara sebep olur. Genel semptomlar, aşırı egzersiz ve yorgunluk sonrası artış gösterir. Bu durum kişinin yaşam kalitesini ve sosyal yaşamını olumsuz yönde etkiler.