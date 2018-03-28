Gençlerde unutkanlığın nedeni ne? Bellek fonksiyon bozukluğu ne anlama geliyor?

Memorial Dicle Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Birsen Aydın, genç yaşlarda görülen “bellek fonksiyon bozukluğu” nun nedenleri hakkında bilgi verdi.

Güçlü bir hafıza için bilgi ve beceriler yenilenmeli



Unutkanlık, hafızada depolanan bilgi ve tecrübelerin geri çağırılmasında yaşanan güçlükler olarak tanımlanabilir. Beyinde yaklaşık elli milyar kadar hücre bulunmaktadır ve bu hücreler birbirleriyle sürekli iletişim halindedir. İnsan yaşlandıkça beyin de yaşlanır ve hücre kaybına uğrar. Bu da bilişsel fonksiyonların eskisi gibi güçlü olmasını engeller. Ancak bilgi ve beceriler sürekli yenilendiğinde ve tekrarlandığında, hafızada kalması ve hatırlanması daha kolay olur. Aksi takdirde kullanılmayan bilgiler bellekten zamanla silinir.

Akıllı telefon ve bilgisayar kullanımı sınırlandırılmalı



Unutkanlıklar kişinin günlük yaşam aktivitelerini, performansını ve sosyal düzenini bozmadığı sürece büyük bir sorun yaratmaz. Ancak bunlardan birinde aksama olduğunda, sorunlar başlar ve tedavi gerekliliği ortaya çıkar. Unutkanlık genellikle ileri yaş sorunu olarak görülse de günümüzde artık genç yaşlarda da sıklıkla rastlanmaktadır. Bunun en büyük nedeni, geçenlerin akıllı telefon ve bilgisayarla çok fazla vakit geçirmesinden kaynaklanmaktadır.