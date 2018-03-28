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Gençlerde unutkanlığın nedeni ne? Bellek fonksiyon bozukluğu ne anlama geliyor?

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.03.2018 16:48 | Son Güncelleme

Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, uyku bozuklukları, vitamin eksiklikleri ve depresyon… Genç yaşlarda da sıklıkla görülmeye başlayan unutkanlık sorununa yol açan bu nedenlerin yanı sıra, ciddi hastalıkların bir belirtisi olarak da unutkanlık ortaya çıkabiliyor. Özellikle bilgisayar ve cep telefonunun yaşamın bir parçası haline gelmesi, unutkanlık yaşını giderek düşürüyor.

Gençlerde unutkanlığın nedeni ne? Bellek fonksiyon bozukluğu ne anlama geliyor?

Memorial Dicle Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Birsen Aydın, genç yaşlarda görülen “bellek fonksiyon bozukluğu” nun nedenleri hakkında bilgi verdi.

Güçlü bir hafıza için bilgi ve beceriler yenilenmeli

Unutkanlık, hafızada depolanan bilgi ve tecrübelerin geri çağırılmasında yaşanan güçlükler olarak tanımlanabilir. Beyinde yaklaşık elli milyar kadar hücre bulunmaktadır ve bu hücreler birbirleriyle sürekli iletişim halindedir. İnsan yaşlandıkça beyin de yaşlanır ve hücre kaybına uğrar. Bu da bilişsel fonksiyonların eskisi gibi güçlü olmasını engeller. Ancak bilgi ve beceriler sürekli yenilendiğinde ve tekrarlandığında, hafızada kalması ve hatırlanması daha kolay olur. Aksi takdirde kullanılmayan bilgiler bellekten zamanla silinir.

Akıllı telefon ve bilgisayar kullanımı sınırlandırılmalı

Unutkanlıklar kişinin günlük yaşam aktivitelerini, performansını ve sosyal düzenini bozmadığı sürece büyük bir sorun yaratmaz. Ancak bunlardan birinde aksama olduğunda, sorunlar başlar ve tedavi gerekliliği ortaya çıkar. Unutkanlık genellikle ileri yaş sorunu olarak görülse de günümüzde artık genç yaşlarda da sıklıkla rastlanmaktadır. Bunun en büyük nedeni, geçenlerin akıllı telefon ve bilgisayarla çok fazla vakit geçirmesinden kaynaklanmaktadır.

Basit şeyleri unutuyorsanız check-up yaptırın

Unutkanlık bazen sinsi bir şekilde başlar ve erken dönemlerde, hasta ve yakınları tarafından fark edilmeyebilir. Basit şeyleri unutma, ilerleyen zamanlarda kişinin bilişsel fonksiyonlarda bozulma ve günlük yaşam aktivitelerinin etkilenmesine yol açar. Kişinin performansı düşer ve doktora da bu dönemde başvurur. Ancak unutkanlığın erken fark edilmesi, tedavi başarısı için çok önemlidir. Kişinin basit şeyleri unuttuğunu fark etmesi durumunda zaman kaybetmeden bir check up yaptırması yararlı olacaktır. Check up’da bellek performans ölçümü yapılır ve bu da, ileride oluşabilecek bellek bozuklukları için referans olup erken tanıyı sağlayacaktır.

Alzheimer genç yaş hastalığı değil

Genç yaşlarda unutkanlığa yol açan nedenlerin tamamı ileri yaşlarda da unutkanlık nedeni olabilir. Ancak, sadece ileri yaşlarda görülen ve unutkanlığa zemin hazırlayan Alzheimer ve frontotemporal demans gibi bazı hastalıklar, genç yaşlarda unutkanlığa yol açmaz.

Gençlerde unutkanlığa yol açan nedenlere dikkat!

1.Bilgisayar ve akıllı telefonların yoğun kullanımı

2.Depresyon, kaygı bozukluğu, stres

3.Gereksiz birçok bilgi

4.Uyku bozuklukları

5.B12-D3 vitamin ve folik asit eksiklikleri

6.Tiroid hormon bozuklukları

7.Kafa travmaları

8.Düzensiz yaşam tarzı

9.Yanlış beslenme alışkanlıkları ve çevresel toksik maddelere maruz kalma

10.Kitap okuma alışkanlığının olmaması

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