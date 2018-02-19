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Ginkgo bilobanın bilinmeyen faydaları

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.02.2018 12:19 | Son Güncelleme

Aksu Vital Ar-Ge merkezinden Kimya Müh.

Ginkgo bilobanın bilinmeyen faydaları

Aksu Vital Ar-Ge merkezinden Kimya Müh. Nigar Yıldırım, araştırmalar sonucunda Ginkgo bilobanın beyin damarlarındaki yaşa bağlı bozulmayla mücadele edebildiğini bildirdi.

Aksu Vital Ar-Ge merkezinden Kimya Müh. Nigar Yıldırım, Uzakdoğu Çin’de bolca tüketilen Türkiye’de de adı mabet ağacı olarak bilinen Ginkgo biloba hakkında bilgi verdi. Mabet ağacı’nın, Japon eriği olarak da bilinen dünyanın hayatta kalan en eski ağaç türlerinden biri olduğunu kaydeden Yıldırım, "Çin’de ve dünyanın başka ülkelerinde 200 milyon yılı aşkın süredir yaşamaktadır. Ginkgo ekstresi kullanımının zihinsel yeteneklerin azalmasını önleyebildiği düşünülür. Günlük 6-8 g kuru yaprak eşdeğerinin yaşlılara 12 hafta boyunca verilmesi sonrasında bu yaşlıların hafızalarında ve konsantrasyonlarında düzelme meydana gelmiş, duygusal çalkantıları da azalmıştır" dedi.

Araştırmalar sonucunda ginkgonun beyin damarlarındaki yaşa bağlı bozulmayla mücadele edebildiği belirten Nigar Yıldırım, "Ginkgo aynı zamanda toplardamarı da güçlendirir, kılcal damarlarda kanamayı azaltır ve özellikle ellerde ayaklarda sürekli morarmayla seyreden yaşla ilgili akrosiyanoz hastalığının tedavisinde de kullanılır. Ginkgolitlerin astım hastalarında yararlı olabilecek etkilere sahip olduğu ve ateroskleroz gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olabileceği görülmüştür. Ginkgoyu ilerleyen yaşlarda insan uyanıklılığı artırmak ve iktidarsızlıkla mücadele etmek amacıyla kullanabilir" ifadelerini kullandı.

Ginkgo bilobanın bilinmeyen faydaları

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