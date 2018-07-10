Güneş koruyucu kremler doğru kullanılmazsa büyük tehdit unsuru!

Okan Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Onkolog Tayfun Hancılar, 'Güneş kremlerini doğru kullanırsak dost, yanlış kullanırsak düşman olur' diyor.

Yaz aylarında saat 09.00-11.00 arasında yada 16.00 dan sonra açık tenli kişiler ilk iki gün 10 dakika daha sonraki günler 20 dakika , esmer tenliler ilk iki gün 20 dakika daha sonraki günler 30-40 dakika hiç güneş koruyucu kullanmadan güneşlenebilirler ve bu süre vücudun D vitamini sentezlemesi için yeterli bir süredir. Bu sürelere dikkat edilirse cilt kanseri riski düşük olduğu gibi D vitaminin kansere karşı koruyucu özellikleri dolayısıyla tam tersine çok faydalıdır.

Ancak biliniyor ki meslekleri gereği uzun yıllar güneş altında kalanlarda bazal hücreli yadaepidermoid hücreli kanser sıktır ve bu kanserler vücudun güneşi çok gören baş boyun ve uzuvlarında sık diğer bölgelerde seyrektir. Özellikle kısa sürede bronzlaşma çabaları nedeni ile oluşan cilt yanıkları ileride en tehlikeli cilt kanseri olan ‘’MalignMelanom’’ un ortaya çıkmasında etkendir.