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Güneş koruyucu kremler doğru kullanılmazsa büyük tehdit unsuru!

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.07.2018 15:47 | Son Güncelleme

Güneş kremi kullanılmasının önemini anlatan uzmanlar bu kez güneş kremini doğru kullanmanın önemine vurgu yaptı. Güneşin yararlı etkilerini kaybetmeden zararlı ışınlardan korunmak gerektiğini anlatan uzmanlar bakın güneşin yan etkileri ve güneş kremleri ile ilgili neler söyledi...

Güneş koruyucu kremler doğru kullanılmazsa büyük tehdit unsuru!

Okan Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Onkolog Tayfun Hancılar, 'Güneş kremlerini doğru kullanırsak dost, yanlış kullanırsak düşman olur' diyor.

Yaz aylarında saat 09.00-11.00 arasında yada 16.00 dan sonra açık tenli kişiler ilk iki gün 10 dakika daha sonraki günler 20 dakika , esmer tenliler ilk iki gün 20 dakika daha sonraki günler 30-40 dakika hiç güneş koruyucu kullanmadan güneşlenebilirler ve bu süre vücudun D vitamini sentezlemesi için yeterli bir süredir. Bu sürelere dikkat edilirse cilt kanseri riski düşük olduğu gibi D vitaminin kansere karşı koruyucu özellikleri dolayısıyla tam tersine çok faydalıdır.

Ancak biliniyor ki meslekleri gereği uzun yıllar güneş altında kalanlarda bazal hücreli yadaepidermoid hücreli kanser sıktır ve bu kanserler vücudun güneşi çok gören baş boyun ve uzuvlarında sık diğer bölgelerde seyrektir. Özellikle kısa sürede bronzlaşma çabaları nedeni ile oluşan cilt yanıkları ileride en tehlikeli cilt kanseri olan ‘’MalignMelanom’’ un ortaya çıkmasında etkendir.

Demek ki yukarıdaki sürelere uygun güneşlenme tarzında kanser riski yoktur hatta D vitamini sentezlenmesi nedeni ile kansere karşı bir tür önlemdir. Ancak güneşte çok uzun süre kalmak risklidir.

GÜNEŞ KORUYUCU KREMLER YARARLI MIDIR?

‘’Güneş giren eve doktor girmez’’ sözü ile büyümüş nesiller olmamıza rağmen maalesef son dönemde güneşte kalmak o denli zararlı bir şey olarak gösterilmiştir ki neredeyse insanlara evde otururken bile güneş kremi kullandırılacak. Oysa üzerinde hiç durulmayan yada özellikle konuşulmayan iki konu var. Yüksek koruyucu faktör içeren güneş kremlerini kullandığımız zaman vücut D vitaminini yeterince sentezleyemiyor.

Oysa çok iyi biliyoruz ki birçok çalışmada kanda D vitamini seviyesi yüksek olanlarda, düşük olanlara kıyasla kalın bağırsak kanseri riski anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Kolon ve prostat kanseri haricinde D vitamini eksikliği depresyon, yaygın vücut ağrıları ve kalp hastalıklarına yol açmaktadır. Özellikle esmer tenlilerde yeterli D vitamini sentezlenmesi için daha uzun güneşte kalmak gerektiği düşünülürse güneşlenme esnasında sürekli güneş koruyucu kullanmak D vitamini sentezini azaltarak kanser riskini arttırabilir.


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