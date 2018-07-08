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Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.07.2018 09:41 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Özellikli sağlık hizmeti veren hekimlerin döner sermaye tavan ücretlerini 5 kat artıracağız. Bu düzenlemeyle, nitelikli sağlık hizmeti veren hekimlerin kamudan özel sektöre ve hatta yurt dışına gidişini önlemiş olacağız. Yüksek teknoloji gerektiren ve riskli cerrahi operasyonların kamu ve üniversite hastanelerinde daha fazla yapılmasını teşvik etmek istiyoruz" dedi.

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

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