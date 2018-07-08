Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Son KHK ile Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ihraç edilenler listesi
Son KHK ihraç listesi! Emniyet teşkilatından (EGM) ihraç edilen polis ve emniyet personelinin isim isim tam listesi (8 Temmuz 2018 701 nolu KHK)
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