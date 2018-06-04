İyot eksikliği çocuklarda zeka geriliğine neden oluyor

İyot eksikliği de iyot oranının vücutta fazla olması kadar hastalık habercisi olabiliyor. İyot eksikliğine sebep olacak davranışlardan kaçınmak gerekiyor. Konu ile ilgili araştırma yapan Prof. Dr. Ayça Törel Ergür, konu ile ilgili insanları uyararak iyot eksikliğinin nelere yol açabileceğini anlatıyor. İşte iyot eksikliği ile ilgili merak ettiğiniz detaylar...

Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayça Törel Ergür, iyot eksikliğinin IQ'da 12-13 puan azalma yarattığını, ayrıca küçük ve okul çağı çocuklarda, guatr, ders başarısında düşme, dikkat eksikliği sendromu, anksiyete, depresyon, boy kısalığı, kabızlık, kilo artışı, dirençli demir eksikliği anemisine de neden olduğunu bildirdi.

Ergür, 1-7 Haziran İyot eksikliği Hastalıklarının Önlenmesi Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, iyotun tüm vücut hücrelerinde bulunan tiroit hormonlarının sentezinde gerekli, bağışıklık sisteminde, enfeksiyonlardan korunmada ve kanser gelişiminin önlenmesinde önemli bir element olduğunu söyledi.