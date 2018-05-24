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Kabızlık neden olur? Kabızlık nasıl geçer?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.05.2018 10:25 | Son Güncelleme

Ramazan ayında yaşanan kabızlık nedenleri nedir ve nasıl geçer? Kabızlık ilacı kullanmak gerekir mi? Kabızlık acilen nasıl giderilir? Kabızlık hangi hastalıklara sebep olur? Yeme alışkanlıklarının değişmesiyle ortaya çıkan kabızlık tedavisinde dikkat edilmesi gerekenleri Hastane Derindere Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hacı Ömer Aycan anlattı.

Kabızlık neden olur? Kabızlık nasıl geçer?

Kabızlık yeme alışkanlığı ve tuvalet alışkanlıklarının yanlış oluşmasıyla ortaya çıkıyor. Peki kabızlıktan kurtulmak için ne yapmak gerekiyor? Hastane Derindere Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hacı Ömer Aycan , Ramazan ayında maruz kalınan hastalıkların başında gelen kabızlık tedavisi için bazı önerilerde bulundu. Kabızlık nedenleri ve kabızlık tedavisi ile ilgili bakın nelere dikkat edilmesi gerekiyormuş...

Kabızlık özellikle Ramazan ayında ortaya çıkıyor. Ddoğru beslenilmediğinde kişiye sıkıntılar yaşatan kabızlık bilinmeyen nedenleri ve kabızlıktan korunmak için nelere dikkat edilmesi gerektiği konuları ile gündeme geliyor.

KABIZLIK NEDİR NASIL ANLAŞILIR?

Kabızlık nedir? sorusunun doğru olarak tanımlanması gerektiğini belirten Op. Dr. Hacı Ömer Aycan, kabızlık için şunları söylüyor; ‘Büyük tuvalet alışkanlığı herkes için farklıdır. Bazı insanlar her gün bir kez, hatta bundan daha fazla büyük tuvaletlerini yaparken; bazıları da iki üç günde bir yapabilir. Düzenli olarak haftada üç defadan az büyük tuvaletinizi yapıyorsanız, muhtemelen bağırsak hareketiniz yavaşlamıştır. Kabızlık problemi yaşıyor olduğunuzu söyleyebilmek için bağırsak hareketlerinin yanı sıra, sert ve kuru dışkı gibi diğer belirtileri de göz önünde bulundurmanız gerekir. Yaşlandıkça bağırsak hareketlerinizin azalmasıyla birlikte kabızlık problemi yaşama ihtimaliniz de artar. Aynı şekilde hamilelik de kabızlık problemlerinin en sık görüldüğü dönemlerin başında gelir. Hamilelik hormonları sindirimi yavaşlatır ve bağırsak kaslarınızın sisteminizdeki atıkları hareket ettirmesini zorlaştırır. Hamileliğin ilerleyen evrelerinde büyüyen bebeğiniz, bağırsaklarınıza baskı yapabilir; bu da kabızlık yaşamanıza neden olur.

KABIZLIK BAŞKA HASTALIKLARA SEBEP OLUYOR!

Kabızlık probleminiz 1 haftadan daha fazla süredir devam ediyorsa sorununuzun daha uzun sürmesine engel olmak için mutlaka hekiminize başvurun. Çünkü uzun süreli tedavi edilmeyen kabızlık, hemoroid başta olmak üzere pek çok probleme neden olabilir.

KABIZLIK NASIL GEÇER?

Mevcut kabızlığınızı gidermek için hekiminizin önereceği beslenme programını uygulamalısınız. Daha fazla meyve, sebze ve kepekli tahıllar yiyin. Bu gıdalar lif bakımından yüksektir ve düzenli olarak bu gıdaları tüketirseniz kabızlık problemiyle karşılaşma riskiniz azalır. Özellikle kuru erik, bağırsağı düzenleme konusunda iyi bir yardımcıdır.

KABIZLIK SORUNU DİYETE RAĞMEN DEVAM EDİYORSA...

Diyetiniz değişmesine rağmen hala kabızsanız, doktorunuzla konuşun. Takviyeler, dışkı yumuşatıcıları veya laksatifler kullanmanız gerekebilir. Kabızlık vücutta tehlikeli toksinlere neden olmaz. Dışkıdaki toksinlerin vücudunuzu zehirleyerek sizi hasta ettiği yıllardır süre gelen bir efsanedir; ancak uzun süreli kabızlık, diyabet, az çalışan tiroid, irritabl bağırsak sendromu veya kolon kanseri gibi başka bir hastalığın habercisi olabilir. Bu nedenle göz ardı edilmemelidir.

Özellikle dışkıda kan ve bilinmeyen kilo kaybı zaman kaybetmeden dikkate alınması gereken belirtilerdir. Antidepresanlar ve güçlü ağrı kesiciler kabızlık probleminin artışına neden olabilir. Aynı şekilde gereğinden fazla laktasif tüketmek de bağırsak kaslarınızın normalden daha fazla çalışmasına neden olur. Kabızlık problemi yaşamamak için kullanacağınız ilaçlar ve diyet programını mutlaka hekiminize danışarak düzenleyin’


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