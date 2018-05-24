Kabızlık neden olur? Kabızlık nasıl geçer?

Kabızlık yeme alışkanlığı ve tuvalet alışkanlıklarının yanlış oluşmasıyla ortaya çıkıyor. Peki kabızlıktan kurtulmak için ne yapmak gerekiyor? Hastane Derindere Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hacı Ömer Aycan , Ramazan ayında maruz kalınan hastalıkların başında gelen kabızlık tedavisi için bazı önerilerde bulundu. Kabızlık nedenleri ve kabızlık tedavisi ile ilgili bakın nelere dikkat edilmesi gerekiyormuş...

Kabızlık özellikle Ramazan ayında ortaya çıkıyor. Ddoğru beslenilmediğinde kişiye sıkıntılar yaşatan kabızlık bilinmeyen nedenleri ve kabızlıktan korunmak için nelere dikkat edilmesi gerektiği konuları ile gündeme geliyor.

KABIZLIK NEDİR NASIL ANLAŞILIR?



Kabızlık nedir? sorusunun doğru olarak tanımlanması gerektiğini belirten Op. Dr. Hacı Ömer Aycan, kabızlık için şunları söylüyor; ‘Büyük tuvalet alışkanlığı herkes için farklıdır. Bazı insanlar her gün bir kez, hatta bundan daha fazla büyük tuvaletlerini yaparken; bazıları da iki üç günde bir yapabilir. Düzenli olarak haftada üç defadan az büyük tuvaletinizi yapıyorsanız, muhtemelen bağırsak hareketiniz yavaşlamıştır. Kabızlık problemi yaşıyor olduğunuzu söyleyebilmek için bağırsak hareketlerinin yanı sıra, sert ve kuru dışkı gibi diğer belirtileri de göz önünde bulundurmanız gerekir. Yaşlandıkça bağırsak hareketlerinizin azalmasıyla birlikte kabızlık problemi yaşama ihtimaliniz de artar. Aynı şekilde hamilelik de kabızlık problemlerinin en sık görüldüğü dönemlerin başında gelir. Hamilelik hormonları sindirimi yavaşlatır ve bağırsak kaslarınızın sisteminizdeki atıkları hareket ettirmesini zorlaştırır. Hamileliğin ilerleyen evrelerinde büyüyen bebeğiniz, bağırsaklarınıza baskı yapabilir; bu da kabızlık yaşamanıza neden olur.