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Karaer; “Sorunlardan beslenmek yerine, çözüm üretiyoruz”

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.02.2018 09:01 | Son Güncelleme

Sen Aydın Şube Başkanı A.

Karaer; “Sorunlardan beslenmek yerine, çözüm üretiyoruz”

Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, Sağlık-Sen’in sorunlardan beslenmek yerine çözüm üreterek sendikacılık yaptığını belirtti.
Sağlık-Sen’in sağlık ve sosyal hizmet politikalarına katkı yapmak, bu alandaki sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin sunulması amacıyla Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi’ni (SASAM) kurulduğunu anımsatan Sağlık-Sen Şube Başkaı Baki Karaer, “Sorun odaklı değil, çözüm odaklı sendikacılık yapıyoruz. Sağlık ce sosyal hizmet iş kolunda görev yapan üyelerimizi dinliyor, talepleri Sağlık-Sen Genel Merkezimize taşıyoruz. SASAM ekibimizin de katkısıyla sorunların çözümüne yönelik çalıştaylar düzenliyor ve çözüm önerilerimizi ortaya koyuyoruz. Bizim başarımızın sırrı, teşkilatımızla bir ve beraber olmamız, sorunlardan beslenmek yerine çözüm üretmemizdir” dedi.

“TTB’nin tek sesliliği bitecek”
İsmindeki “Türk” kelimesinin çıkarılması gündemde olan Tabipler Birliği’nin STK kisvesine sığınıp hekimler adına konuşmasının yanlış olduğunu savunan Karaer, “Tabipler Birliği’nin ismindeki Türk ifadesi kaldırılacak ve bu örgütün hekimlerimizden aldığı zorunlu aidat soygunu son bulacak. Bu örgüt Türkiye’nin terörle mücadele sürecinde hep terörün yanında yer almıştır. Ne zaman terörle mücadele başlasa, bunların aklına doktor oldukları ve yaşatma duygusu geliyor. Kızılay’daki, Merasim Sokak’taki patlamada vatandaşlarımız can verirken, güvenlik güçlerimiz şehit edilirken bu yaşatma duygusu hiç mi aklınıza gelmedi. Biz, bunların ne olduğunu, kimin ağzıyla konuştuklarını çok iyi biliyoruz” diye konuştu.

“Sağlık Çalışanlarımız Destan Yazıyor”
TSK’nın Suriye’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na da değinen Karaer, “Ülke sevgisi, ona hizmetle ölçülür. Ülke için canını vermekten daha büyük sevgi mi olur? Ülkesi ve milleti için can veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır ve baş sağlığı diliyorum. Bu uğurda gazi olan Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyor, minnet ve şükranlarımı iletiyorum. Bu hayati mücadeleye gözünü kırpmadan katılan sağlık çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bölgede görev yapan sağlık çalışanlarımız destan yazmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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