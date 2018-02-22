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Mardin Devlet Hastanesi acil servisi yenilendi

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.02.2018 15:24 | Son Güncelleme

Mardin Devlet Hastanesi acil servisi yenilendi.Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Acil servisimize günlük ortalama 900 hasta başvurmaktadır.

Mardin Devlet Hastanesi acil servisi yenilendi

Mardin Devlet Hastanesi acil servisi yenilendi.
Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Acil servisimize günlük ortalama 900 hasta başvurmaktadır. Acil servisin fiziki yapısındaki yetersizlikten kaynaklanan nedenlerden dolayı acil servise bir kargaşa hakimdi. Bu karışıklıktan dolayı hasta ve yakınlarında memnuniyetsizlik mevcuttu. Acil servisin hastanenin vitrini olduğu bilinci ile İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz, başta Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı ile diğer başkanlarımız ve Mardin Devlet Hastanesi idaresi ile bir yol haritası çizilmiştir. Öncelikli olarak yeşil alan, sarı alan, kırmızı alan ayrımının tam anlamı ile yapılması, pansuman ve enjeksiyon odası, kırmızı alanın izole hale getirilmesi, müşahede odalarının dizaynı, acil laboratuvarının yeniden düzenlenmesi, travma odasının yeniden revize edilmesi, bekleyebilecek hastalar için yeşil alan polikliniklerinin oluşturulması, bekleyemeyecek kritik hastalar içinse acil uzmanın muayene edebileceği sarı alan muayene alanın oluşturulması, mesai kaydırma polikliniklerinin oluşturulması, çocuk acil muayene odası ve müşahede odası revizyonu kararları alındı. Gerekli düzenlemelerin tamamı yapılarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. Bu düzenlemelerin ardından şubat ayı içerisinde medyaya da yansıyan Sağlık Bakanlığı tarafından acil servis hizmetlerine yönelik düzenleme yönünde genelge yayınlanmıştır. Genelge incelendiğinde istenen düzenlemelerin tamamının İl Sağlık Müdürlüğü ve Mardin Devlet Hastanesi yönetiminin iş birliği ile yapıldığı görülmüştür. Hastanemiz acil servisinde daha kaliteli ve konforlu hizmet sunulmaya devam edilmektedir” denildi.

Mardin Devlet Hastanesi acil servisi yenilendi

Mardin Devlet Hastanesi acil servisi yenilendi

Mardin Devlet Hastanesi acil servisi yenilendi

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