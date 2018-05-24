HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Mesanesinden 35 taş çıktı

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.05.2018 11:12 | Son Güncelleme

KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ameliyat olan Vahap Doğru'nun (90) mesanesinden, çakıl taşı büyüklüğünde 35 taş çıktı.

Mesanesinden 35 taş çıktı

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ameliyat olan Vahap Doğru'nun (90) mesanesinden, çakıl taşı büyüklüğünde 35 taş çıktı.
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne ağrıları nedeniyle başvuran Vahap Doğru'nun yapılan tetkiklerinde mesanesinde taş olduğu belirlendi. Prof. Dr. Cüneyt Özkürkçügil tarafından ameliyata alınan Doğru'nun mesanesinden çakıl taşı büyüklüğünde 35 taş çıktı.
Meslek hayatında ilk kez böyle bir olaya şahit olduğunu söyleyen Prof. Dr. Cüneyt Özkürkçügil, "Cerrahi olarak çok özellikli bir ameliyat değildi. Ama hastamızın 90 yaşında olması ve idrar kesesinde 35 tane elmas büyüklüğünde, 4 sıra kolye olacak kadar taşın olması bizi de şaşırttı. Beklediğimiz bir şeydi, ama bu kadarını görünce biz de şaşırdık. Bu kadar taşla nasıl bu kadar süre yaşayabildi, nasıl bu kadar rahat idrarını yapabildi, şaşırtıcıydı. En enteresan tarafı da hastamızın idrar şikayetlerinin çok az olması. Böyle bir durumda, böyle bir hastanın idrar yapmasının çok kolay olmaması gerekir, ama tıp böyle bir şey. Biz hep söyleriz, hastalık yoktur, hasta vardır, her kişide, her hastalık farklı seyredebiliyor. Böyle bir şey benim meslek hayatımda hiç olmadı" dedi.
Prof. Dr. Özkürkçügil, hastaların kontrollerini aksatmamaları gerektiğini ifade ederek, "Hiçbir şikayetiniz olmasa bile, yılda bir kere mutlaka ultrasonografiyle kendinizi kontrol ettirin" diye konuştu.
Vahap Doğru'nun torunu Özden Er ise, "Dedem uzun yıllardır bunları çekiyor. Ağrısı vardı, en son 2 sene kadar önce mesanesinde taş olduğunu öğrendik. Ancak ameliyat olmak istememişti. Hocamızla konuştuk ameliyatını yaptırdık, şu anda sağlık durumu gayet iyi" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Mesanesinden 35 taş çıktıMesanesinden 35 taş çıktıMesanesinden 35 taş çıktı

PARTNERDünyanın en zehirlisi Antalya'daDünyanın en zehirlisi Antalya'da
Dr. Bostan: 35 yaş üzeri kadınlarda gebelik diyabetine dikkatDr. Bostan: 35 yaş üzeri kadınlarda gebelik diyabetine dikkat
Bebeklerde böbrek genişlemesine dikkat! Anne karnında tespit edilmezse...Bebeklerde böbrek genişlemesine dikkat! Anne karnında tespit edilmezse...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

AK Parti'de liste krizi!

AK Parti'de liste krizi!

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolar kuru düşüşe geçti! (24 Mayıs 2018 dolar-euro fiyatları)

Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolar kuru düşüşe geçti! (24 Mayıs 2018 dolar-euro fiyatları)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bebeklerde böbrek genişlemesine dikkat! Anne karnında tespit edilmezse...

Bebeklerde böbrek genişlemesine dikkat! Anne karnında tespit edilmezse...

Kabızlık neden olur? Kabızlık nasıl geçer?

Kabızlık neden olur? Kabızlık nasıl geçer?

Fazla fotoğraf çekmek hafızaya zarar veriyor!

Fazla fotoğraf çekmek hafızaya zarar veriyor!

Gülümseyen depresyon nedir tedavisi nasıldır?

Gülümseyen depresyon nedir tedavisi nasıldır?

Obezite ve belirtileri nelerdir? Obezite tedavi yöntemleri nelerdir?

Obezite ve belirtileri nelerdir? Obezite tedavi yöntemleri nelerdir?

Böbrek taşı, böbrek yetmezliği, böbrek enfeksiyonu belirtileri ve tedavisi nedir

Böbrek taşı, böbrek yetmezliği, böbrek enfeksiyonu belirtileri ve tedavisi nedir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.