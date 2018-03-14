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NCR’deki 14 Mart etkinliğinde Afrin vurgusu

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.03.2018 15:28 | Son Güncelleme

NCR İnternational Hospital doktorları ve çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı münasebeti ile hastanede bir araya geldi.Günün anısına Yönetim Kurulu Başkanı Op.

NCR’deki 14 Mart etkinliğinde Afrin vurgusu

NCR İnternational Hospital doktorları ve çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı münasebeti ile hastanede bir araya geldi.
Günün anısına Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ahmet Neccar 14 Mart’ın Tıp Camiasında Bayram havasında kutlandığını hatırlatarak, “Türkiye Afrin’de önemli bir operasyon yürütüyor. Bizim de aklımız orada. Evlatlarımız ülkemizin ve milletimizin bekası için orada ölümle burun buruna savaşırken kutlama yapmak içimize sinmedi. Doktorlarımızın ve çalışanlarımızın da bu durumu anlayışla karşılayacağını biliyorum” dedi.
Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ahmet Neccar tarafından doktorlara çeşitli hediyeler takdim edildi. Doktorlara hitap eden Neccar ,“Bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği görev edinen ve büyük bir özveri ile yerine getiren siz değerli doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum. İşinizi yaparken zorlu koşullara göğüs gerdiğinizin farkındayız ancak insan sağlığı gibi kutsal bir konuda hizmet vermenin hazzını da hep birlikte yaşıyoruz. İşlerinizdeki başarının devamını diliyorum, gününüzü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum” diye konuştu.

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