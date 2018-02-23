NHP İlaç, ’Crystalin’ ile Dünyaya açılacak

Yara ve mikroorganizmalara karşı tam koruma ve tedavi sağlayan Crystalin’in Sağlık Bakanlığından izin alınarak sadece eczanelerde satıldığını belirten NHP İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Bayram Gökyer, Crystalin’in 3 yeni formuyla Türk ve Dünya Tıbbına hizmet etmeye devam ettiğini belirtti. 100 ml sprey, 200 ml sprey ve 400 ml likit solüsyon olmak üzere hali hazırda üç formu bulunan Crystalin’in ürün portföyüne üç yeni form daha eklediklerini belirten Gökyer, yeni eklenen bu formların 50 ml Dermal Sprey, 50 ml Ağız, Boğaz ve Diş Eti Spreyi ile 100 ml’lik Gargara formları olduğunu belirtti. Sağlık Bakanlığı’ndan alınan izinle üretilmeye başlanan ve sadece eczanelerde bulunan Crystalin’in açık ve kronik yaralar başta olmak üzere birçok alanda kullanıldığı bilgisini veren Gökyer, yeni formların eklenmesiyle ağız, boğaz ve diş eti hastalıklarının ve dermatolojik rahatsızlıkların tedavilerinin desteklenmesinde hasta uyumu açısından daha pratik bir çözüm sunmuş olduklarını kaydetti.

Geniş kullanım alanı var Ürünlerinin, uygulandığı alana hızla nüfuz ederek oradaki bakteri, virüs ve mantar gibi tüm mikroorganizmaları yok ettiğini kaydeden Gökyer, “Crystalin, geniş antimikrobiyal etkinliğe sahip bir ürün. Bu üç yeni form sayesinde Crystalin; tüm ağız boşluğu, boğaz, diş eti bakım, temizleme ve gargara solüsyonu olarak, perine bölgesi bakım ve temizleme solüsyonu olarak, ameliyat öncesi ve sonrası pansuman solüsyonu olarak ve el - cilt hijyeni için rahatlıkla kullanılabilir. Yine yara çevresinin temizlenmesi, nemlendirilmesi, antisepsi sağlanması için uygulanacak bölgeye püskürterek, dökerek, silerek veya gargara yapılarak kullanılabildiği için hastalara da büyük bir uygulama kolaylığı sunmaktadır” diye konuştu. Ürünlerinin yara iyileştirici özelliğinin de olduğunu aktaran Gökyer, bu yeni formlar sayesinde Crystalin’in tonsillit, farenjit, sinüzit ve grip gibi bakteriyel, viral veya fungal üst solunum yolu enfeksiyonlarında, aft, diş apsesi ve diş eti iltihapları gibi ağız içi ve dental enfeksiyonlarda, egzama, uçuk, ayak mantarı ve diyabetik ayak gibi enfekte ya da doku bütünlüğünün bozulduğu tüm dermatolojik yara ve hastalıklarda rahatlıkla kullanılabileceğini söyledi.

Yakmıyor ve tahriş etmiyor

Birçok antiseptiğin ve dezenfektanın aksine Crystalin’in hiçbir yakıcı, toksik ve irritan özelliği olmadığı bilgisini veren Gökyer, “Crystalin; fizyolojik bir pH’a sahip olduğu için ve yakıcı, irritan özelliği olmadığı için ağız, boğaz, burun, diş, göz ve vajen dahil olmak üzere bütün mukozalarda, açık yaralarda ve hatta peritonit vb. birçok intraabdominal (karın içi) enfeksiyonlarda dahi rahatlıkla uygulanabiliyor, bu da tedavi uyumu açısından hem hastalara hem de hekimlere büyük avantaj sağlıyor” dedi. Özellikle kronik yaralarda enfeksiyonu yok etmenin dışında yara iyileşmesini hızlandırmanın da çok önemli olduğunu aktaran Gökyer, Crystalin’in fibroblast ve keratinositler gibi yaranın kapanmasında rol oynayan hücrelerin hasarlı bölgeye göçünü arttırarak yara iyileşmesi üzerine de pozitif etkileri olduğunu kaydetti.

Öncelik 6 ülke

Büyüme hedefi içinde öncelikle gelen taleplere ve pazar araştırması yaptıkları ülkelere odaklanacaklarını kaydeden Gökyer, “Bu yılın ikinci yarısında ürünümüzü Azerbaycan, Suudi Arabistan, Yemen, Gürcistan, Irak ve Kazakistan’a ihraç etmeyi planlıyoruz. Şu anda yasal prosedürlerle ilgileniyoruz. Kısa sürede bunları tamamlayarak; yıl sonuna kadar tüm Türkiye genelinde ve öncelikle bu altı ülkede ürünlerimizi hastalara ulaştıracağımıza inanıyoruz” diye konuştu.