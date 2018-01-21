Obez gurbetçinin tedavi tercihi ülkesi

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - GURBETÇİLER organ nakli, lazer göz ameliyatları gibi pek çok önemli hastalığın tedavisinde ülkelerini tercih ederken, son yıllarda obezite cerrahisi için de Türkiye'ye geliyor.

Antalya'da Özel OFM Hastanesi'nde obezite cerrahisi yapılan Halil İbrahim Sarı (40), gurbetçiler olarak hastalıkta ilk tercihlerinin kendi ülkeleri ve Türk hekimleri olduğunu belirtti. 15 yaşından bu yana Almanya'da yaşadığını ve kasaplık yaptığını belirten Sarı, 20'li yaşlarından bu yana kilolu olduğunu belirtti. Sarı, genç yaşlarında birkaç aylık diyetle istediğinde kilo verebildiğini, son yıllarda bu diyetlerin eziyet olmaya başladığı ifade etti. Diyetle verdiği kiloları kısa sürede geri aldığını anlatan Sarı, "Artık bu eziyet olunca çözüm olarak bu kararı aldım. Çok memnunum" dedi.

'ARKADAŞLARIMA SÜRPRİZ OLACAK'

Geçen pazartesi ameliyat olan, Antalya'ya gelirken Almanya'daki arkadaşlarına ameliyat olacağını söylemediğine değinen Sarı, "Döndüğümde arkadaşlarıma sürpriz olacak" dedi. Ameliyattan bu yana sadece bir hafta geçmesine karşın kendini çok iyi hissettiğini söyleyen Sarı, "Şu anda bile gözle görülür bir değişiklik var. Çok iyiyim" diye konuştu.