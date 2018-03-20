Obezite cerrahisi sonrası vitamin ve mineral takviyeleri

Yaşına, boyuna ve yaşam tarzına göre kendisi için özel olarak hesaplanan ideal kilosundan 45 kilo üzerinde fazlası olanların mutlaka uzman bir diyetisyenden yardım alması ve uygun egzersizlerle kilo vermeleri gerektiğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kamil Gülpınar, ancak bu yolla kilo verilemiyorsa obezite cerrahisinin düşünülebileceğine dikkat çekti.

Obezite Cerrahisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler



Dokularda aşırı yağlanma yüksek tansiyona, nefes darlığına, diyabete, karaciğer yağlanmasına, hareket kabiliyetinin giderek daha da azalmasına sebep olur, zamanla kalp-damar ve eklem hastalıklarına, uyku apnesine yol açarak hayati tehlike yaratır. Bel çevresindeki yağlanma, obezitenin boyutlarını ortaya koyması bakımından da dikkate alınması gereken bir ölçüttür. Bel çevresinin kadınlarda yaklaşık 80 santimetre, erkeklerde ise 94 santimetre olması büyük bir sorun teşkil etmez. Bunların üzerindeki değerler, karın bölgesinde yer alan organlarda aşırı yağ birikimi olduğu anlamına gelir. Bu durumda ilk yapılması gereken vücudun ihtiyacı olandan fazla kalori alınmasını önlemek, biriken yağların da fiziksel egzersizlerle yakılmasını sağlamaktır. Bu şekilde kilo vermek mümkün değilse, obezite cerrahisi seçeneğini değerlendirmek üzere konusunda uzman ve deneyimli bir tıp doktoruyla görüşülebilir. Hormonal bir hastalığı olmayan ve 3 yıldan daha uzun süredir vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde olan kişilere cerrahi tedavi uygulanabilir.