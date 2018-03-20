Obezite cerrahisi sonrası vitamin ve mineral takviyeleri

Yaşına, boyuna ve yaşam tarzına göre kendisi için özel olarak hesaplanan ideal kilosundan 45 kilo üzerinde fazlası olanların mutlaka uzman bir diyetisyenden yardım alması ve uygun egzersizlerle kilo vermeleri gerektiğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kamil Gülpınar, ancak bu yolla kilo verilemiyorsa obezite cerrahisinin düşünülebileceğine dikkat çekti.
Obezite Cerrahisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Dokularda aşırı yağlanma yüksek tansiyona, nefes darlığına, diyabete, karaciğer yağlanmasına, hareket kabiliyetinin giderek daha da azalmasına sebep olur, zamanla kalp-damar ve eklem hastalıklarına, uyku apnesine yol açarak hayati tehlike yaratır. Bel çevresindeki yağlanma, obezitenin boyutlarını ortaya koyması bakımından da dikkate alınması gereken bir ölçüttür. Bel çevresinin kadınlarda yaklaşık 80 santimetre, erkeklerde ise 94 santimetre olması büyük bir sorun teşkil etmez. Bunların üzerindeki değerler, karın bölgesinde yer alan organlarda aşırı yağ birikimi olduğu anlamına gelir. Bu durumda ilk yapılması gereken vücudun ihtiyacı olandan fazla kalori alınmasını önlemek, biriken yağların da fiziksel egzersizlerle yakılmasını sağlamaktır. Bu şekilde kilo vermek mümkün değilse, obezite cerrahisi seçeneğini değerlendirmek üzere konusunda uzman ve deneyimli bir tıp doktoruyla görüşülebilir. Hormonal bir hastalığı olmayan ve 3 yıldan daha uzun süredir vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde olan kişilere cerrahi tedavi uygulanabilir.
Çeşitli obezite cerrahisi yöntemleri arasında en yaygın olanı tüp mide ameliyatıdır. Bunun dışında, hastanın ihtiyaçları doğrultusunda mide bantı, gastrik bypas ve mide balonu yöntemleriyle yapılan cerrahi tedaviler de uygulanabilir. Operasyonlarda amaç, genişlemiş mideyi küçülterek kişinin daha az yemesini ve gıdaların emilimini azaltarak da hızla kilo vermesini sağlamaktır.
Cerrahi Müdahale Sonrası Bunlara Dikkat!
Obezite cerrahisinde yöntem ne olursa olsun, hastaların normal beslenme düzenine geçmeleri ortalama olarak 2 ay sürer. Mide hacmi küçüldüğü ve sindirim alışkanlıkları değiştiği için beslenme normale dönse bile vücudun ihtiyacı olan besin ögeleri yeterince alınamayabilir. Obezite cerrahisi geçirmiş hastalarda vitamin eksikliğine bağlı şikayetlere rastlanabilir. Fakat tecrübeli bir uzman hekim tarafından gerçekleştirilen ve yine tecrübeli diyetisyenler tarafından takibi yapılan operasyonların ardından, hastaların diyetlerine eklenen vitamin destekleriyle, bu risk ortadan kaldırılabilir.
Obezite kesinlikle tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Tedavide ise en önemli görev, kişinin kendisine düşer. Cerrahi tedavilerin başarısı, kişinin ameliyattan sonraki yaşam biçimine ve beslenme alışkanlıklarında yapması gereken köklü değişikliklere bağlıdır.
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