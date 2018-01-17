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​Parmak emme alışkanlığı diş ve çene bozukluklarına neden oluyor!

SAĞLIK HABERLERİ | 17.01.2018 16:26 | Son Güncelleme 1 saat önce

Parmak emme alışkanlığının, ilk yıllarda bebekte görülen emme refleksinin bir sonucu olduğu düşünülerek doğal kabul edilebilir. Fakat 5 yaşından sonra parmak emme alışkanlığı sonlandırılmazsa, dişsel ve iskeletsel sorunlar ortaya çıkar. Parmak emme süresinin uzunluğu ve şekli de bu sorunun şiddetini artırır.

​Parmak emme alışkanlığı diş ve çene bozukluklarına neden oluyor!

Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Ortodonti Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Merve Nur Eğlenen, ‘’Parmak emme alışkanlığı uzun süre devam ettiğinde açık kapanış dediğimiz, üst ön dişlerin alt ön dişleri yeterince örtmediği durum ortaya çıkmaktadır. Üst ön dişler daha önde, alt çene ise normalden daha geride konumlanır. Üst çenede daralma ve buna bağlı olarak dişlerde çapraşıklıklar meydana gelir. Ayrıca, parmakta da şekil bozuklukları görülür’’ dedi.

PARMAK EMME TEDAVİSİ

Yrd. Doç. Dr. Merve Nur Eğlenen, ‘’Eğer karışık dişlenme döneminde, yani daimi ve süt dişlerinin ağızda beraber bulunduğu dönemde, bu alışkanlık terk edilirse, ortaya çıkan bozukluklar kendiliğinden düzelebilir. Aksi durumda, kalıcı hale gelir ve düzelme ancak ortodontik tedavi ile sağlanabilir. Hatta erken dönemde tedavi uygulanmazsa, çene ilişkilerinin düzeltilmesi için erişkin yaşta cerrahi işlem dahi gerekebilir’’ dedi.

Yrd. Doç. Dr. Merve Nur Eğlenen, parmak emen çocuklara karşı nasıl bir yol izlenilmesi gerektiği konusunda da bilgi verdi: “Parmak emen çocukların erken dönemde bir ortodonti uzmanına görünmeleri ve bu alışkanlığın bir an önce bıraktırılması gereklidir. Ortodonti uzmanı tarafından yapılan sabit veya hareketli ağız içi aygıtlarla alışkanlığın önüne geçilir ve tedavi sağlanır, ancak duygusal ihtiyaçlar da parmak emme gibi alışkanlıklara neden olabildiği için, aynı zamanda bir psikolog veya pedagog desteği almak da uygun olabilir. Alışkanlıklara bağlı çene bozukluklarında en önemli nokta, sorunun erken tanı ve tedavisidir. Aksi takdirde, daha ileri yaşlarda, daha uzun süren, ve daha maliyetli tedavilere ihtiyaç duyulacaktır.”

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Anahtar Kelimeler:
bebek parmak emme

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