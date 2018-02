Polonya’da yılda 7 bin 500 bebek alkol problemiyle doğuyor

Polonya’da yılda 7 bin 500 bebek alkol problemiyle dünyaya geliyor. Fetal Alkol Sendromu görülen bu bebeklerden bazılarıysa anneleri sarhoş şekildeyken doğuma alındığından sarhoş doğuyor. Kanlarında 4.5, 3, 2 promil alkolle doğan bebekler hastanede yaşam savaşını kazansalar bile ömür boyu zihinsel, biyolojik ve psikolojik problemlerle mücadele ediyor.

Alkol tüketiminin yüksek olduğu ülkelerden Polonya’da her yıl 7 bin 500 bebek Fetal Alkol Sendromu’nun yol açtığı zihinsel ve fiziksel anomalilerle doğuyor. Konuya ilişkin olarak İHA’ya açıklamalarda bulunan Devlet Alkolle Mücadele Ajansı (Pastwowa Agencja Rozwizywania Problemw Alkoholowych) Direktörü Krzysztof Brzozka Polonyalı kadınların yüzde 15 ile yüzde 30’nun gebelik sürecinde alkol kullandığını belirtti. Yürüttükleri araştırmalarda anne adaylarının çekindikleri için kendilerine yöneltilen soruları dürüstçe yanıtlamadıklarından net bir rakam vermelerinin mümkün olmadığını ifade eden Krzysztof Brzozka, ülkede her yıl 7 bin 500 bebeğin alkol kullanımının yol açtığı Fetal Alkol Sendromuyla dünyaya geldiğini söyledi. Brzozka, beyin ve sinir sisteminde kalıcı hasar, konjenital kalp hastalıkları, böbreklerde kalıcı hasar, yüzde şekil bozuklukları, zeka geriliği, konuşma, hareket ve benzeri becerilerde gecikme gibi pek çok soruna yol açan bu sendromun etkilerinin bir kısmı cerrahi müdahale ve yıllar süren rehabilitasyonlarla azaltılabilse de, bebeklerin ömür boyu zihinsel, biyolojik ve psikolojik sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldığını belirtti.

Hamilelik süresince içilen bir kadeh şarabın bile bebekte onarılamaz hasara yol açabileceğinin altını çizen Brzozka, tıp çevrelerinin tüm uyarılarına rağmen yüzde 15 ile 30 arasında Polonyalı kadının hamilelik sürecinde bir kere ya da düzenli olarak, az ya da çok miktarda alkol kullandığını belirtti. Alkol tüketiminin eğitim seviyesi yahut yaşanılan çevreyle ilişkilendirilemeyeceğine vurgu yapan Direktör Brzozka, “Hamileyken alkol alan Polonyalı kadınlara büyük şehirlerde de, köylerde de rastladığımız gibi, orta seviyede eğitim düzeyine sahip olanlarda da, yüksek tahsil yapmış kadınlarda da rastlamaktayız” şeklinde konuştu.

Kanında 4.5 promil alkolle doğdu

Ülkedeki yüksek oranda alkol tüketiminin alkol reklamlarının serbest olması, çok sayıda alkol satış noktası bulunması, bu noktaların 24 saat açık olması ve alkollü içkilerin fiyatının ucuz olmasından kaynaklandığını ileri süren Krzystof Brzozka, alkolle mücadelede devletin daha etkili adımlar atması gerektiğini kaydetti. Polonya’nın Tomaszow Mazowiecki kasabasında bir erkek bebeğin 4.5 promil, Lodz şehri yakınlarındaki Glowna kasabasında bir başka bebeğin kanında 3 promil alkolle dünyaya gelmesi örneğinde olduğu gibi sarhoşken doğuma alınan anneler nedeniyle bazı bebeklerin “sarhoş doğduğunu” ifade eden Brzozka, doktorların mücadelesiyle hayata tutunmayı başaran bu bebeklerin ailelerinden alındığını, “sarhoş annelerin” ise çocuğun hayatını ve sağlığını tehlikeye attığı için hapis cezasıyla yargılandığını söyledi.

Polonya toplumunun yüzde 17’sinin sürümdeki alkolün yüzde 70’ini tükettiğine dikkat çeken Direktör Brzozka, alkol bağımlısı olan kitlenin ise yüzde 3 olduğunu belirtti. Alkolle mücadelede kurum olarak her düzeyde çalışma yürüttüklerinin altını çizen Brzozka, etkili çözüm için atılması gereken adımları ise alkol satış yaşının 18’den 21’e çıkarılması, alkol reklamlarının yasaklanması, fiyatlarının arttırılması, alkol satış ruhsatlarının belirli bir sayıya bağlanması ve satış noktalarının gece belli saatten sonra kapatılması şeklinde sıraladı.