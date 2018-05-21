Prof. Dr. Artık: Sütü sadece çocuklar değil herkes içmeli

İstinye Üniversitesi ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) 21 Mayıs Dünya Süt Günü'nde 'Süt İçiyorum Kampanyası Tanıtım Toplantısı' düzenledi. Üniversitenin Topkapı kampüsünde yapılan toplantının moderatörlüğünü İstinye Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi ve Gıda ve Beslenme Derneği Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu üstlenirken, konuşmacı olarak Onkolog Doç. Dr. Yavuz Dizdar, TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Dünya Süt Federasyonu Türkiye Üyesi Prof. Dr. Nevzat Artık ve Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Genel Sekreteri Burhan Sakkaoğlu katıldı.

Dünyadaki toplam süt üretiminin 826 milyon ton olduğunu belirten Prof. Dr. Artık, "2017 yılında Türkiye'deki toplam süt üretimi 20 milyon 700 bin ton. Süt üretimimiz son 5 yılda yüzde 14 arttı, son 10 yılda yaklaşık yüzde 70 arttı. Türkiye, dünyanın en büyük sekizinci, Avrupa'nın en büyük üçüncü üreticisi konumunda. Sanayiye aktarılan çiğ süt miktarı 9.1 milyon ton. Sektörde kayıt dışı pazarlanan çiğ süt oranı ise yüzde 56. Türkiye'nin süt ürünlerindeki dış ticareti ise (dondurma ve yenilebilir buzlar hariç) ihracatta geçen yıla göre yüzde 5 artarak 302.5 milyon dolar, ithalatta ise yine geçen yıla göre yüzde 2.3 artarak 88.7 milyon dolar oldu" diye konuştu.

"SÜTÜ SADECE ÇOCUKLAR DEĞİL HERKES İÇMELİ"

Sütü sadece çocukların değil herkesin içmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Artık, "Kıtalara göre kişi başı içme sütü tüketimi ise ortalama olarak Asya'da 33.18, Avrupa'da 59.4, Amerika'da 57.32 ve Türkiye'de 36 kilogram. Türkiye'de kişi başı süt ve süt mamulü tüketimi 231 kilogram. Ancak içme sütü tüketimimiz oldukça düşük. Kişi başı peynir tüketimi 15.2 kilogram, yoğurt tüketimi 30 kilogram, ayran tüketimi 15.6 kilogram ve tereyağı tüketimi 1.52 kilogram. Türkiye'de 36 kilogram içme sütü tüketiyoruz. Sütü sadece çocuklar değil, herkes içmeli" ifadelerini kullandı.