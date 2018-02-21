Profil estetiği olarak bilinen profiloplasti cerrahisinin bilinmeyenleri

Burun, Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, profil estetiği olarak bilinen profiloplasti cerrahisi ile ilgili bilinmeyen noktaları açıkladı.

Yüz, parçalar bütünüdür. Ve bütün olarak değerlendirilmelidir. Burun, Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, profil estetiği olarak bilinen profiloplasti cerrahi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hayattan zevk almanın ilk koşulunun ‘kendini sevmek’ olduğunu söyleyen Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, “Kendini sevmek ise dış görüntünüzden memnun olmakla başlar. Sevmediğiniz, memnun olmadığınız, fiziksel olarak kusurlu bulduğunuz bir uzvunuz var ise estetik cerrahi imdadınıza yetişir ve istediğiniz görüntüye kavuşmanıza yardım eder. Yüzde oluşan herhangi bir orantısızlığın yüzün bütününü etkiler. Profiloplasti, yüz profilinde burun, alın, elmacık kemikleri, kaşlar, yanaklar, dudaklar ve çenenin birbiriyle uyumlu hale getirilmesi işlemidir" dedi.

Yüz estetiğinde temel hedefin doğal görünüm

Op. Dr. Uçal, estetik planlamasının kişiye özel olarak, tüm yüz ve boyun yapılarının birbirine olan uyum ve oranı değerlendirilerek yapıldığını belirterek, diğer estetik uygulamalarında olduğu gibi yüz estetiğinde temel hedefin doğal görünüm elde etmek olduğunu açıkladı.

Yüz profilinde alın-burun-çene üçgenindeki dengenin dikkate alınması gerektiğini dile getiren Uçal, yüzdeki tüm organların ve yüz yapısının birbirine uyumu ve orantısı için hekimlerin yüz estetiğini bir bütün olarak ele alması, alın, burun, çene ve elmacık kemiklerini kapsayan planlama ve işlem yaparak yüz genelinde orantılı bir estetik yakalaması gerektiğine dikkat çekti.

Op. Dr. Yusuf Orhan Uçal, profiloplasti ameliyatlarının burun estetiği (rhinoplasti), çene estetiği (mentoplasti), üst göz kapağı estetiği (blefaroplasti), alın ve elmacık kemikleri estetiğinden bir ya da birkaçını kapsadığını belirtti.