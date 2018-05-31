Ramazan ayında sağlıklı beslenmek için 5 altın kural

Oruç tutarken ortaya çıkan en önemli sorun kabızlıktır. Normalde içmemiz gereken 2 litre su ramazan ayı nedeniyle daha az tüketiliyor. Bu nedenle kabızlık en büyük problemimiz hale geliyor. Yeterli sıvı tüketmediğimizden dolayı ortaya çıkan kabızlık, makat bölgesi hastalılarından hemoroid hastalığına yol açıyor. Bu nedenle sağlıklı kalmak, dengeli bir diyeti sürdürmek ve hijyenik besinleri tüketmek önemlidir.

5 altın kuralı şöyle sıralayalım;



Ramazan ayı boyunca dengeli ve sağlıklı beslenmek en önemli kuralardan biridir. Özellikle sıcaklık ve nem artışından dolayı vücutta terleme olur. Bu yüzden daha çok sıvı alma ihtiyacı sağlar. İftar ve sahur arasında en az 10-13 bardak su içilmesi gerekmektedir.

Gün boyu aç kalan vücudun metobolizma hızı düşer. Yükseltmek için iftarla sahur arasında mutlaka en az üç öğün besin tüketilmesi gerekir. Oruç açar açmaz miğdeyi yormamak adına bir kase çorba içtikten sonra 10-15 dakika mola verilip sonra ana yemek tüketilmelidir.

Sahurda, kesinlikle ağır gıdalar tüketilmemelidir. Sahur öğününde kalorisi fazla besinler tüketmek vücudu sağlıksız kılar. Sahur yemeğinde kahvaltı tercih edilmelidir. Süt, yoğurt, peynir gibi besinler. Aynı zamanda meyve tüketimi de oldukça önemlidir. Vücut için vitamin ve mineral desteğini sağlayacaktır. Sahurda kesinlikle fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı, gibi ağır ve yağlı yemeklerden uzak durun.