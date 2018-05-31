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Ramazan ayında sağlıklı beslenmek için 5 altın kural

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.05.2018 14:55 | Son Güncelleme

Ramazan ayının gelmesiyle beraber beslenme düzeni değişmektedir. Günde üç öğün yemek yerken ramazan ayında bu öğün ikiye düşüyor. Bundan dolayı vücut değişkenlik gösteriyor. Yaklaşık 12 saat süren açlıktan dolayı metobolizma yavaşlıyor. Orucun hemen ardından yemeklerin hızlı tüketilmesi sağlık sorunlarının en başında geliyor. Bir öğünde tüketeceğiniz yemeği ortalama 2 saate yayarak alınması uygundur.

Ramazan ayında sağlıklı beslenmek için 5 altın kural

Oruç tutarken ortaya çıkan en önemli sorun kabızlıktır. Normalde içmemiz gereken 2 litre su ramazan ayı nedeniyle daha az tüketiliyor. Bu nedenle kabızlık en büyük problemimiz hale geliyor. Yeterli sıvı tüketmediğimizden dolayı ortaya çıkan kabızlık, makat bölgesi hastalılarından hemoroid hastalığına yol açıyor. Bu nedenle sağlıklı kalmak, dengeli bir diyeti sürdürmek ve hijyenik besinleri tüketmek önemlidir.

5 altın kuralı şöyle sıralayalım;

Ramazan ayı boyunca dengeli ve sağlıklı beslenmek en önemli kuralardan biridir. Özellikle sıcaklık ve nem artışından dolayı vücutta terleme olur. Bu yüzden daha çok sıvı alma ihtiyacı sağlar. İftar ve sahur arasında en az 10-13 bardak su içilmesi gerekmektedir.

Gün boyu aç kalan vücudun metobolizma hızı düşer. Yükseltmek için iftarla sahur arasında mutlaka en az üç öğün besin tüketilmesi gerekir. Oruç açar açmaz miğdeyi yormamak adına bir kase çorba içtikten sonra 10-15 dakika mola verilip sonra ana yemek tüketilmelidir.

Sahurda, kesinlikle ağır gıdalar tüketilmemelidir. Sahur öğününde kalorisi fazla besinler tüketmek vücudu sağlıksız kılar. Sahur yemeğinde kahvaltı tercih edilmelidir. Süt, yoğurt, peynir gibi besinler. Aynı zamanda meyve tüketimi de oldukça önemlidir. Vücut için vitamin ve mineral desteğini sağlayacaktır. Sahurda kesinlikle fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı, gibi ağır ve yağlı yemeklerden uzak durun.

İftar yemeğinde kızartma, kavurma gibi yiyecekler yerine ızgara, haşlama yada fırında pişen yemekleri tercih edilmelidir. İftar saatine kadar vücutta kan şekeri düşer ve tatlı tüketme ihtiyacına varılır. Ancak sağlıklı seçimler yapıp ağır tatlılar yerine sütlü tatlı, güllaç, meyve tatlıları, yada dondurma yemek daha sağlıklıdır. Ramazan ayında beslenme düzenindeki değişikler yüzünden sindirim problemi yaşanır. Buda kabızlık sorununu ortaya koyar. Kabızlığı önlemek için öğünlerde mutlaka posa içeriği yüksek (marul, kereviz, karnabahar, brokoli, ıspanak, havuç ve patates) besinler tüketmek gerekir.

İftar yemeğinden sonra spor yapılması da sindirim sistemi çalışmasına yardımcı olacaktır. İftardan sonra 2 saat yürüyüş yapmak aynı zamanda tansiyonu dengeler ve kilo kontrolünü önlemeye yardımcı olur.

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Hülya Aydın Ersoy Ramazan Sağlıklı Beslenme

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