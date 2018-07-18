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Sağlam parmağa operasyon yaptığı iddia edilen doktor hakkında suç duyurusu

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.07.2018 17:48 | Son Güncelleme

YALOVA’da memur Büşra Nergiz (27), sol ayağında kırık olan parmak yerine sağlam olan baş parmağını ameliyat ederek 5 platin taktığını ileri sürdüğü doktor Ö.A.

YALOVA’da memur Büşra Nergiz (27), sol ayağında kırık olan parmak yerine sağlam olan baş parmağını ameliyat ederek 5 platin taktığını ileri sürdüğü doktor Ö.A. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hastane yönetimi de doktor hakkında idari soruşturma başlattı.

İstanbul’da oturan memur Büşra Nergiz, Yalova'da ailesinin yanına geldiğinde, sol ayak baş parmağının yanındaki parmakta hissettiği ağrı nedeniyle, Yalova Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'ne müracaat etti. Opr. Dr. Ö.A. tarafından muayene edilen Nergiz'in çekilen röntgeninde ağrı hisettiği parmakta kırık saptandı. Ameliyata alınan Nergiz'in, iddiaya göre kırık parmağı yerine yanındaki baş parmağına operasyon yapıldı ve 5 platin takıldı.

Hastanede ameliyatın ardından yapılan yanlışlığı fark eden Nergiz, avukatı aracılığıyla doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane yönetimi de doktor hakkında idari soruşturma başlattı.

'PLATİN TAKILDIĞINI 3 GÜN SONRA ÖĞRENDİM'

Büşra Nergiz, geçen Cuma günü ameliyat olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Baş parmağımın yanındaki parmağımda ağrı vardı. Başka parmağımda rahatsızlık yoktu. Narkozun etkisi geçince ameliyattan sonra, ayağımda gazlı bez vardı. Onu çıkardığımda normalde bana acı veren parmağımın durduğunu ve sağlam parmağımın ameliyat edildiğini gördüm. Doktora haber verildi. Doktor, sol değil sağ ayağımın ameliyat edildiğini zannederek koşup gelmiş. 'Başka parmağımı ameliyat etmişsiniz' dedim. 'Ben bu şekilde uygun gördüm' dedi. 'İstersen gel Pazartesi günü orayı da yapalım' dedi. Ben de ‘Ben narkoz aldım, 3 gün sonra tekrar anestezi yapılması uygun olur mu?’ dedim. 'O zaman 6 ay sonra gel' dedi umursamaz bir tavırla. Platin takıldığını da 3 gün sonra öğrendim. Zaten öyle bir işleme gerek olmayan bir operasyondu. 'Neden platin taktınız?' dediğimde de 'O önemli değil, istersen çıkartılır’ dedi.”

'BAŞKASININ CANINI YAKMASIN'

Doktor hakkında suç duyurusunda bulunduğunu anlatan Nergiz, "Sonuna kadar davamın arkasındayım. Sağlam parmağımı ameliyat etti. Gereksiz yere yatıyorum. Ayağımda herhangi bir hasar kalacak mı onu da bilemiyorum. Davamızda sonuna kadar gideceğiz. Vurdumduymaz, umursamaz tavırları var. Bir şey soruyoruz cevap alamıyoruz. Kendi canımızı emanet ediyoruz. Benim canımı yaktı başkasının canını yakmasın” diye konuştu.

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