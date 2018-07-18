Sağlam parmağa operasyon yaptığı iddia edilen doktor hakkında suç duyurusu

YALOVA’da memur Büşra Nergiz (27), sol ayağında kırık olan parmak yerine sağlam olan baş parmağını ameliyat ederek 5 platin taktığını ileri sürdüğü doktor Ö.A. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hastane yönetimi de doktor hakkında idari soruşturma başlattı.

İstanbul’da oturan memur Büşra Nergiz, Yalova'da ailesinin yanına geldiğinde, sol ayak baş parmağının yanındaki parmakta hissettiği ağrı nedeniyle, Yalova Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'ne müracaat etti. Opr. Dr. Ö.A. tarafından muayene edilen Nergiz'in çekilen röntgeninde ağrı hisettiği parmakta kırık saptandı. Ameliyata alınan Nergiz'in, iddiaya göre kırık parmağı yerine yanındaki baş parmağına operasyon yapıldı ve 5 platin takıldı.

Hastanede ameliyatın ardından yapılan yanlışlığı fark eden Nergiz, avukatı aracılığıyla doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane yönetimi de doktor hakkında idari soruşturma başlattı.

'PLATİN TAKILDIĞINI 3 GÜN SONRA ÖĞRENDİM'

Büşra Nergiz, geçen Cuma günü ameliyat olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: