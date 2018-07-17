Sıcak hava sağlığınız için tehdit unsuru olmasın!

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık değerleri, sağlığımızı iki kez fazla düşünmemizi gerektiriyor. Özellikle tatil dönemlerinde baş ağrısı, mide bulantısı gibi sıcaklıklarla ilgili sorunların yaşanmaması için öneriler Sabri Ülker Vakfı’ndan geliyor. Kurulduğu 2009 yılından bu yana sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak, toplumu beslenme ve sağlık alanlarında bilimsel ve güvenilir bilgiyle aydınlatmak üzere birçok projeyi hayata geçiren Sabri Ülker Vakfı, sıcak havalarla birlikte gelen sağlık sorunlarına dikkat çekiyor. Özellikle kalp-damar hastalarının, diyabet, yüksek tansiyon gibi sağlık problemleri yaşayanların, yaşlılar, bebekler ve hamilelerin artan sıcaklık değerlerinde risk altında olduğunu hatırlatan Sabri Ülker Vakfı, yaz tatilini sağlıkla geçirmek isteyenler için önerilerini paylaşıyor. GÜNDE EN AZ 2 LİTRE SU İÇİN



Terleme, vücutta daha fazla su ve mineral kaybına neden olur. Bu kaybın giderilmesi için günde en az 2-2.5 litre su tüketmeye dikkat edin. Mineral kaybını dengeleyebilmek için ayran, kefir, maden suyu, taze sıkılmış meyve suları, smoothie’ler veya aromalı sulardan yararlanabilir; karpuz, kavun, çilek, şeftali, kayısı ve kiraz gibi su içeriği yüksek meyveleri de tüketebilirsiniz.

AÇIKTA SATILAN GIDALARI TÜKETMEYİN



Saat farkı fazla olan yerlere seyahat ediyorsanız jet lag problemi yaşamamak için seyahat öncesinde yeterli uyuduğunuzdan ve sıvı aldığınızdan emin olun. Seyahat sırasında besin zehirlenmesi gibi sağlık problemlerini önlemek adına temizliğinden emin olmadığınız yerlerde çiğ meyve ve sebze, açıkta satılan dondurma gibi besinleri tüketmeyin. Otellerdeki açık büfeler çok cazip görünebilir. Ancak hem kilo yönetimi hem de sindirim sisteminizin sağlığı için kızarmış, hamurlu, çok tuzlu ya da çok yağlı yemeklerden uzak durmalısınız. Yemeklerde zeytinyağlı sebzeler, haşlama veya ızgara etler, yoğurt ve salataların yanı sıra dondurma ile sütlü ve meyveli tatlılar tercih edebilirsiniz. 10.00-16.00 ARASI GÜNEŞTEN KORUNUN



Herhangi bir hastalığınız varsa ya da hamileyseniz güneş ışınlarının yoğun olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında dışarıya çıkmamaya özen gösterin.Bebek ve çocukların da bu saatlerde güneş ışığına maruz kalmasına izin vermeyin. Dışarı çıkmak zorundaysanız mutlaka güneş koruyucu kullanın. Egzersiz yapıyorsanız sıcaklığın daha düşük olduğu sabahın erken saatlerini ya da akşamı tercih edebilirsiniz.