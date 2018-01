Soğuk algınlığını daha rahat atlatabilirsiniz

KAÇININ

Antibiyotikler: Virüsleri değil, bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için tasarlanmıştır.

C vitamini: Soğuk algınlığının ilk belirtisinde, birçok kişi C vitaminine yönelir. Ancak C vitamininin, soğuk algınlığı virüsü üzerinde bir etkisi olduğuna dair çok az kanıt var. Bazı araştırmalar düzenli C vitamini alımının soğuk algınlığı belirtilerinin süresini azaltmaya yardımcı olabileceğini ileri sürse de soğuk algınlığı belirtileri görüldükten sonra alındığında herhangi bir etki yaratmaz.

Tütün mamulleri: Tütün mamulleri kullanmak ve dumanına maruz kalmak burnu, boğazı ve akciğerleri daha da tahriş edebilir.

KAPALI MEKANLARDA FAZLA ZAMAN GEÇİRMEK SOĞUK ALGINLIĞINA NEDEN OLUYOR

Johns Hopkins Medicine ile iş birliği içerisinde olan Anadolu Sağlık Merkezi’nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası:

“Soğuk algınlığı (Nezle), çeşitli virüslerin yol açtığı ve üst solunum yollarında bazı yakınmalarla seyreden hafif seyirli bir hastalık. Hemen herkes yılda bir-iki kez soğuk algınlığına yakalanabiliyor. Özellikle mevsim geçişlerinde ani ısı değişiklikleri nedeniyle soğuk algınlığı görülme sıklığı artıyor. Bu nedenle soğuk algınlığı en fazla sonbahar döneminde ortaya çıkıyor. Kapalı mekanlarda daha fazla zaman geçirme, güneş ışınlarından daha az yararlanma ile kötü havalandırma koşulları, enfeksiyonun gelişmesini ve yayılmasını hızlandıran faktörler. Hastalığa yakalanmanın yaş ve cinsiyetle ilgisi olmasa da çocukların erişkinlere oranla daha duyarlı olduğu belirtiliyor. Soğuk algınlığı en fazla 7-10 gün içinde, tedavi edilmesine gerek duyulmadan kendiliğinden geçiyor. Ancak hastalık sinüzit, orta kulak iltihabı ve zatürre gibi komplikasyonlara neden olursa hastanın iyileşmesinin zorlaşabileceği ve tedavi süresinin uzayabileceği de unutulmamalı.