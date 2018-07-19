Suriyeli Reyyan, 20 ay sonra ilk adımını Türkiye'de attı

YEŞİM SERT KARAASLAN - Suriye'de bahçede oynarken atılan bombanın evlerin düşmesi sonucu bedeni ağır hasar gören, yürüme yetisini ve sol kolunu kaybeden 8 yaşındaki Reyyan, 20 ay sonra ilk adımlarını Türkiye'de attı. Suriye'nin Halep kentinde 25 Kasım 2016'da rejimin attığı bombayla hayatları altüst olan Kasım ailesinin 8 yaşındaki kızı Reyyan, hayata yeniden tutunmanın mücadelesini veriyor. Savaşın acımasız yüzüyle çocuk yaşta tanışan, bir kolunu kaybeden, kafatası şarapnelle parçalanan, bir bacağı büyük oranda felç olan Reyyan Kasım, bugün tekrar yürüyebilmenin ve takılan protezle kaybettiği koluna kavuşmanın sevincini yaşıyor. Yaşadıkları sıkıntılı günleri AA muhabirine anlatan Reyyan Kasım'ın babası Şeher Kasım, Suriye'de şoförlük yaparak ailesinin geçimini sağladığını, 4 kız ve üç oğlu olduğunu söyledi. Hayatlarını değiştiren olayın 25 Kasım 2016 yılında Halep'te gerçekleştiğini belirten baba Kasım, "Olay sırasında ailem evdeydi. Ben de cuma namazı için abdest alıyordum. Çocuklarım dışarıda oynuyorlardı. Bir an uçak sesi duyduk. Bomba evimizin üstüne düşmüştü." dedi.

Çocuklarını aramak için dışarı çıktığını, toz duman arasında yaklaşık 16 kişiyi yerde yaralı veya ölü şekilde yatarken gördüğünü anlatan Kasım, şunları kaydetti: "İki kızımdan biri ağır yaralıydı, bir oğlum da olayda yaralanmıştı. Ağır yaralı olan kızım Nur dört yaşındaydı ve orada şehit oldu. Evde misafirimiz olan eşimin kız kardeşi ve çocukları da şehit oldu. O esnada iki kızımı ve oğlumu arabaya alıp kaçtım. O alandan çıkarken uçak tekrar bombaladı. Hastaneye ulaştık. Oğlumu ve kızım Reyyan'ı ameliyata aldılar." Halep'teki Human Appeal isimli sivil toplum kuruluşunun yetkililerine ulaşarak kızının tedavisi için yardım istediğini anlatan baba Kasım, gerekli koordinasyon sağlandıktan sonra kızı Reyyan'ın Ankara'da bulunan Özel Güven Hastanesi'ne getirilerek tedavi planlamasının yapıldığını söyledi. Baba Kasım, Türkiye'de kendilerini güvende hissettiklerini vurgulayarak, "Türkiye'ye, kızımı tedavi eden Türk hekimlerine ve hastane yöneticilerine, Human Appeal'a çok teşekkür ederim." diye konuştu.

- Tekrar gülümsemeye başladı Şu an diğer çocuklarıyla Halep'te olan eşinin, heyecanla kızını görmeyi beklediğini dile getiren Kasım, kızının patlamada bir kolunu kaybettiğini ve bacağındaki hasar nedeniyle yürüyemediğini aktardı. Kasım, Reyyan'ın koluna takılan protez ile tekrar gülümsemeye başladığını ve tedavi bitiminde tekrar yürüyebileceği için çok sevinçli olduğunu söyledi. Baba Kasım, savaşı ancak yaşayanların anlayabileceğine dikkat çekerek, duygularını şöyle ifade etti: "Bizler, ister Suriye'de ister dünyanın başka bir yerinde olsun, savaşa karşıyız. Suriye'de güvende değiliz, her an bombaların altında kalabiliyoruz. Benim çocuğumun suçu neydi de hayatı boyunca savaşın izlerini vücudunda taşıyacak. Beynine aldığı darbeden ötürü sol tarafı felç kaldı, sol kolunu kaybetti. Şimdi protez kol ile hayatını sürdürecek. Beyin ameliyatından sonra kafatası kırığı yüzünden kafatası kemiği kaybı var ve ömrü boyunca öyle kalacak. Sağ bacağı ise sakat halde." - "Güzel kıyafetlerimiz kirlenmesin istedik, yere yatmadık"

Savaşın izlerini bir ömür taşıyacak olan küçük Reyyan ise bir an önce iyileşip kardeşleri ve annesini görmek isteğini, evine döneceği gün için heyecanlandığını belirtti. "Anneme, kardeşlerime ve arkadaşlarıma çok sarılacağım." diyen Reyyan, Türkiye'yi çok sevdiğini ancak evini ve ailesini özlediğini söyledi. Yaşadıklarını anlatan Reyyan, olaydan hemen önce kardeşleriyle birlikte evde olduklarını, duş alıp temiz giysilerini giydiklerini anlattı. Reyyan, şöyle devam etti: "Patlamada ölen kardeşim Nur, sokağa çıkmayı istedi. Annem önce karşı çıktı, sonra 'Sen de kardeşinle çık.' dedi. Oynarken bir anda bir ses duyduk. Uçaklar geçmeye başladı ve bir erkek çocuk yanımıza gelerek 'Yere yatın, size gelmesin.' dedi. Biz ise yeni ve güzel kıyafetlerimizi giydiğimiz için yere yatmadık, üstümüz kirlenmesin istedik. Sonra bombalar atıldı." Kolunu kaybettiği ve yürüyemediği için çok mutsuz olduğunu ancak protez kolunun takılmasıyla büyük sevinç yaşadığını belirten Reyyan, "Doktorlar benimle çok ilgilendi. Artık yürümeye de başladım. Bütün doktorlarıma ve Türkiye'ye çok teşekkür ederim." dedi.

Kontrol yapılırken protezi kolundan her çıkarıldığında tekrar kolunu kaybetmişcesine ağlayan Reyyan, gün içinde sürekli protez kolunu okşuyor ve savaşın tüm izlerine rağmen yürümek için mücadele etmeye devam ediyor. - "15 yaşına kadar 6 ayda bir Türkiye'ye gelecek" Hastanenin Fizyoterapi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gül Baltacı, Reyyan Kasım'ın yaklaşık 20 ay önce kafa travması başta olmak üzere vücudunun aldığı ağır hasar nedeniyle önce Halep'ten Mersin'deki bir hastaneye, 18 Haziran 2018'de de hastanelerine nakledildiğini anlattı. Baltacı, şu bilgileri verdi: "Reyyan'ın sağ tarafının alt bacak bölgesinde cerrahiden sonra alınmış bir büyük alçısı vardı. Diğer tarafı travmatik beyin hasarı olduğu için felçliydi. Aynı zamanda sol dirsek üstü kesilmiş, ampute olarak geldi. Reyyan geldiğinde, sadece oturabilir pozisyonda durabiliyordu ve herhangi bir aktiviteye henüz hazır olacak şekilde değildi. Ama çok kısa bir sürede kendi azmi ve günde yaklaşık 5-6 saati bulan rehabilitasyonla bugün gördüğünüz tabloya geldi. Çok kısa bir süre önce koluna aktivite yapabilmesi, denge ve koordinasyon saylayabilmesi amacıyla protez kullanıldı."