HABER

Yaş ayrımı gözetmiyor! Çocuklarınız risk altında

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.03.2018 17:43 | Son Güncelleme

Migren yalnızca yetişkinleri değil, küçük yaştaki çocukları da etkisi altına alarak yaşam kalitelerini olumsuz etkiliyor. 7 yaşın altındaki çocuklar bu ağrıyı ifade etmekte güçlük çekseler de ağrının seyri kendini belli ediyor. Erkek çocuklarına nazaran, kız çocuklarında daha fazla görülen migren ağrıları okul performansını da olumsuz etkileyebiliyor.

Yaş ayrımı gözetmiyor! Çocuklarınız risk altında

Central Hospital’dan Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Gamze Eroğlu Arığ, çocuklarda görülen migren ağrılarına dikkat çekerek hastalığın tanı ve tedavisi hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Yetişkin hastalığı olarak bilinen migren aslında yaş ayrımı gözetmeden her bireyin günlük hayatını olumsuz etkileyebiliyor. Hayat kalitesini düşüren baş ağrısı hastalıkları içerisinde yer alan bu rahatsızlığın sıklığı, alınacak çeşitli tedbirlerle seyrekleştirilebiliyor. Çocuğu migrenden muzdarip olan ailelerin hastalığı iyi tanımaları ve iyi birer gözlemci olmaları gerekiyor. Çocuğun baş ağrısı şikayetleri başladığında gerekli bilgileri not almaları, ağrı sürecini gözlemlemeleri ve tedavi sürecinde çocuğun yanında olmaları büyük önem taşıyor.

Hastalıkta ışık ve sese karşı duyarlılık artıyor

Migren, ataklar halinde görülen ve bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, görme bozuklukları, ışık ve sese karşı duyarlılığın artması gibi belirtiler ile gelişme gösteren bir hastalık. Nedeni bilinmeyen migren ağrıları, beyin damarları ve sinir iletim sistemindeki kimyasal değişiklikler ile ortaya çıkıyor.

Migren genetiktir

Migren genetik olarak ebeveynlerden çocuklarına geçebilen bir hastalık. Çocuklarda stres ve kaygı bozukluğu da doğrudan migreni tetikleyebiliyor. En büyük belirtilerden olan baş ağrısı küçük yaştaki çocukların okuldaki performanslarını, ev ödevlerini, aktivitelerini etkileyerek yaşam kalitelerini düşürebiliyor.

Görülme sıklığı yüzde 3 ile yüzde 10 arasında değişiyor

Migren ağrılarının, çocukların yüzde 3 ila yüzde 10 oranındaki bir kısmını etkilediği biliniyor. Okul çağına kadar kız ve erkek çocuklarında eşit olarak görülen migren hastalığı, ergenlik çağı ile birlikte kız çocuklarında iki kat daha fazla ortaya çıkmaya başlıyor.

Migren ağrılarının olası nedenlerinin incelenmesi gerekiyor

Genellikle 7 yaşın altındaki çocuklar kendilerini ifade etmekte zorlandıkları için hastalığın ebeveynler tarafından fark edilmesi kaygı verici olabiliyor. Çocuğun kendini kötü hissetmesi, sevdiği şeyleri yememesi, başının ağrıdığını söylemesi durumlarında ailenin hekime müracaat etmesi gerekiyor. Ağrının özelliklerinin incelenmesi, fiziki ve nörolojik muayenenin yapılması, gerektiği durumlarda MRI, BBT gibi görüntüleme yöntemlerine başvurulup ağrının olası nedenlerinin incelenmesi gerekiyor.

Beslenme migren atağını tetikliyor

Beslenme düzeni de diğer faktörler gibi migren atağını tetikleyebiliyor. Migrenli hastaların tüketeceği yiyecekler ve içecekler, ani ataklar geçirmeye neden olabiliyor. Çocuğu çikolata ve kola gibi yiyeceklerden uzak tutmak migrende önem taşıyor.

Migren ilerleyen yaşlarda kaybolabiliyor

Migren hastalığı çocukların çoğunda ileriki yaşlarda kaybolabiliyor. Öncesinde doktorun önerdiği tedavi türüne uyarak tavsiye ettiği ilaçları kullanmak hastalığın etkilerini azaltabiliyor. Migrenin oluşmasına neden olan faktörlerden uzak kalmak son derece önemli. Gürültülü müzik dinlemek, bilgisayarda uzun süre vakit geçirmek ağrıları arttıran faktörlerin başında geliyor. Çocuğun stresten uzak durması, düzenli olarak egzersiz yapmaya özen göstermesi migren ataklarının önüne geçebiliyor.

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasındaTürkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında
Bu sabah başlıyor! Birçok ilçede 30 saat sürecekBu sabah başlıyor! Birçok ilçede 30 saat sürecek
Uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!Uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk Migren Ağrı

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

Mehmet Aydın ile anılan Çiftlik Bank operasyonunda son dakika gelişmesi

İlginizi Çekebilir

SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı

SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı

Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!

Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!

Canan Karatay uyardı: Bu fıstıklardan uzak durun!

Canan Karatay uyardı: Bu fıstıklardan uzak durun!

Çocuklarda öfke ve inatçılık problemine dikkat

Çocuklarda öfke ve inatçılık problemine dikkat

Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir

Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yaşlıdır unutur demeyin!

Yaşlıdır unutur demeyin!

Cep telefonu kullanırken bunlara dikkat edin! Mutlulukla ilişkili!

Cep telefonu kullanırken bunlara dikkat edin! Mutlulukla ilişkili!

Bu 6 hatadan gözlerinizi sakının!

Bu 6 hatadan gözlerinizi sakının!

Mutluluk veren 5 önemli besin!

Mutluluk veren 5 önemli besin!

Mide küçültme ameliyatı geçiren hastaların ruhsal değimi nasıl etkileniyor?

Mide küçültme ameliyatı geçiren hastaların ruhsal değimi nasıl etkileniyor?

Mevsim geçişinde hasta olmamak için 8 öneri!

Mevsim geçişinde hasta olmamak için 8 öneri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.