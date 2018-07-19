Yumurta rezervi düşük her kadın yumurtasını dondurabilecek

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE'nin ilk tüp bebek merkezinin kurucusu Prof. Dr. Erol Tavmergen, önceleri yalnızca kanser tedavisi görecek hastalara yumurta dondurma izni veren Sağlık Bakanlığı'nın, yeni yönetmelik düzenlemesi ile yumurta rezervi düşük tüm kadınlara yumurtalarını dondurma hakkı verdiğini söyledi.

Bebek sahibi olamayanların başlıca umudu olan tüp bebek tedavisinin Türkiye'deki tarihsel yolculuğu, 1988'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nde başladı. Prof. Dr. Refik Çapanoğlu ve Prof. Dr. Erol Tavmergen'in çalışmalarıyla, Türkiye'de ilk tüp bebek merkezi 1988 yılında açıldı. Burada yapılan çalışmalarla 1989 yılında Türkiye'nin ilk tüp bebeği Ece Çokar dünyaya geldi. Bugün 29 yaşında olan Çokar, dünyanın sayılı üniversitelerinden biri olan Harvard'da hukuk eğitimi aldıktan sonra şimdi İstanbul'da avukatlık yapıyor.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE MİKROÇİP DÖNEMİ

Türkiye'nin ilk tüp bebeği uygulayıcılarından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Tavmergen, önceki yıllara oranla artık birçok şeyin basitleştiğini söyledi. Avrupa'nın 10 yıl gerisinden tüp bebek uygulamasına başlayan Türkiye'de bu alanda yaşanan gelişmeler sayesinde şimdi Avrupa ve ABD ile boy ölçüşüldüğünü belirten Prof. Dr. Tavmergen, “Ülkemizde kullanılan en yeni yöntem tüp bebekte mikroçip uygulaması. Spermlerin doğal ortamda hareket ve davranışlarını taklit ederek geliştirilen mikro akışkan çip teknolojisi en sağlıklı spermleri bulmamızı sağlıyor. Çip içindeki mikro kanalcıklarda tıpkı doğal ortamındaki gibi hedefe doğru yarıştırılan spermlerin en sağlıklıları sona ulaşırken, sağlıksız spermler yarıştan elenerek ayrı bir tarafta kalıyor. Böylece en sağlıklı spermle, sağlıklı bir embriyo oluşturmak mümkün oluyor" dedi.

YUMURTA DONDURMA

Yumurtalık rezervinin kadının doğurganlık potansiyeli, hamile kalma kapasitesi olarak tanımlanabileceğini belirten Prof. Dr. Tavmergen, özellikle çocuk sahibi olmak isteyen kadınların yumurta rezervlerinin değerlendirilmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Tavmergen, şöyle devam etti:

“Bu değerlendirmenin sonuçlarına bağlı olarak infertilite (kısırlık) tedavisi için uygulanacak yöntem hakkında ve kişinin hamile kalma şansı hakkında önemli bilgiler elde edilir. Over rezervinin yüksek olması kadının yumurtalıklarında foliküllerinin fazla, kaliteli ve hamile kalma şansının yüksek olduğunun göstergesidir. Yumurta dondurma işlemi kadının yumurtalığından elde edilen yumurtanın saklanarak ileride kullanılması amacıyla dondurulması işlemidir. Kadın yumurtalıklarından vajinal ultrasonografi yardımı ile toplanan yumurtaların laboratuvar ortamında vitrifikasyon yöntemi ile dondurulduğu bu yöntem, yumurtaların çok uzun süre muhafaza edilerek saklanmasını sağlamaktadır."

KİMLER YUMURTA DONDURABİLİR?

Prof. Dr. Erol Tavmergen, önceleri yalnızca kanser tedavisi görecek hastalara yumurta dondurma izni veren Sağlık Bakanlığı'nın, yeni yönetmelik düzenlemesi ile yumurta rezervi düşük tüm kadınlara yumurtalarını dondurma hakkı verdiğini söyledi. Prof. Dr. Tavmergen, “Yeni yönetmelik tüm kadınlara anne olabilme şansı sağlıyor. Yumurta rezervi az olan genç, evli, bekar her kadın yumurtalarını dondurup istediği zaman anne olma şansını elde edebiliyor. Daha önce bu 5 yılla sınırlıydı. Bu süre şimdi 5 yıllık periyotlarda bakılarak limitsiz hale getirildi" dedi.

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